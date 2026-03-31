Fotók tanúsága szerint bontják a soha meg nem nyitó kisvárdai lówellnesst

A projekt már a NER-es pazarlás szimbólumává vált.

Elkezdték bontani a 9 év alatt teljesen el sem készült, már az első kapavágás előtt híres-hírhedtté vált kisvárdai lówellnessközpont belső tereit - írja a 444 az aHang forrásaira hivatkozva. Az állítólagos bontásról fotókat is közzétettek.

A lap felidézi, hogy a projekt már 2017-ben, az állami támogatás odaítélésekor a pazarlás és sikeres NER-es lobbi szimbólumává vált: a Magyar Lovassportszövetség 2,2 milliárd forint közpénzt kapott arra, hogy termálvizes lórehabilitációs központot építsen Kisvárdán, ami akkoriban Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter kvázi uradalmának számított.

A központot a kisvárdai Várkertben található stadion közelében kezdték el létrehozni, a komplexum lovardát, fedeles versenypályát, zárt trágyagyűjtőt, négy oktatótermet, két apartmanépületet, egy éttermet és egy 61 férőhelyes parkolót foglalt volna magában. Az építkezés azonban 2021-ig el sem indult, az átadás pedig mostanáig sem történt meg. Most pedig az aHang szerint megindult a bontás.

A projekt másfél év múlva a megítélt támogatási összeggel együtt a lovas szövetségtől a Kárpát-medencei Lovas Akadémia Kft.-hez került, amelynek ügyvezetője az MFor korábbi cikke szerint Juhász Péter. Az egész úgy kapcsolódik Seszták Miklós köréhez - idézi fel a 444 – hogy ez a Juhász Péter a kisvárdai Futubit Kft.-nek is ügyvezetője, amelyik a pályázati győzelem idején Balogh Sándor és Mager Andrea tárca nélküli miniszter lánya, Balogh Szonja tulajdonában volt, Balogh Sándor – akit költségvetési csalás bűncselekménye miatt 2019 óta köröznek – a G7 nyolc évvel ezelőtti  cikke szerint Seszták Miklós megoldóemberének számított.

