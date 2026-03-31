Tízezer új lakást, 15 hektárnyi új közparkot és egy új városrészt álmodott Rákosrendezőre a tervpályázat győztese, egy francia-német-szlovák konzorcium

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;park;tervpályázat;Rákosrendező;lakások;városrendezés;zöldterület;eredményhirdetés;

2026-03-31 16:30:00 CEST

Az elképzelések szerint már három év múlva láthatóvá válik az új negyed néhány eleme, elsőként az akkor 28 évet késő Szegedi úti felüljáró Angyalföld és Zugló között. A pályázat eredményeit Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid, a főváros városfejlesztési bizottságának elnöke ismertette.

„Lezajlott a Rákosrendező tervpályázat eredményhirdetése, az első helyezést elért konzorcium - Coldefy (Franciaország); CITYFÖRSTER (Németország); Sporaarchitects (Magyarország); Treibhaus Hamburg (Németország); Marko and Placemakers (Szlovákia) - tehát valódi nemzetközi együttműködésben dolgozó csapat győzött” – ismertette elsőként a Facebbook-oldalán Vitézy Dávid, hogy mi épülhet arra a jelenleg elhanyagolt területre, amelyre az Orbán-kormány korábbi tervei szerint mini-, sőt, maxi-Dubaj épült volna a 85 hektáros területen, akár 500 méter magas felhőkarcolóval. A fővárosi klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság elnöke és Karácsony Gergely főpolgármester együtt ismertette az első, a második és a harmadik helyezettek munkáit.

E szerint a nyertes pályamű egyik legnagyobb erőssége, hogy nem pusztán beépítési javaslatot ad, hanem működő városi rendszert gondol végig. Képes értelmezni és újrahasznosítani a terület meglévő adottságait, miközben egy új, élő, sokfunkciós városrész alapjait rakja le. Kiemelkedő a közterületi és zöldfelületi rendszerének koherenciája, a klímaadaptív megoldások tudatos alkalmazása, valamint az a szemlélet, hogy hosszú távon is fenntartható, emberléptékű és magas életminőséget biztosító környezet jöjjön létre. Ha a mostani ütemezést tartani tudjuk, és a szükséges állami infrastrukturális beruházások is időben megvalósulnak – első helyen a Szegedi úti felüljáróval – akkor az évtized végén, 2029 körül már a kivitelezés első látványos jelei is megjelenhetnek a területen, és megindulhat az a fizikai átalakulás, amelynek alapjait most tesszük le.

„Luxuslakások és felhőkarcolók helyett 10 ezer új lakás, 15 hektár új közpark és egy új városrész, benne egy új városközpont születik. Nincsenek ötszáz méteres luxustornyok, nincsenek luxuszárványok, van a tervekben jelentős közpark és nem sok ezer parkoló, hanem valóban tömegközlekedésre épülő terv győzött” – fogalmazott a bizottsági elnök.

Szerinte a következő lépés a nyertes csapattal a szerződés letárgyalása, amelynek során a részletes tervezési feladatokat és kereteket rögzítjük. Hozzátette, ezt követően indulhat el a győztes terv alapján, a többi díjazott terv számos ötletét integrálva a részletes, már konkrét közműveket, közterületi részletek tartalmazó alapos mesterterv kidolgozása még az idei év második felében.

Karácsony Gergely arról írt, hogy a tervpályázattal nem a kész tervet akartuk kiválasztani, hanem a legjobb tervezőt megtalálni. – Sikerült felkelteni a nemzetközi várostervező szakma legjavának érdeklődését, magyar és külföldi csapatok álltak össze. Tizennégy pályamű érkezett, 50 szakértő és 17 zsűritag heteken keresztül értékelte és elemezte a terveket. Budapest nemcsak a nagy ívű városfejlesztés előkészítésén dolgozik, hanem már rövid távon meg akarja nyitni Rákosrendező lehető legnagyobb részét a budapestiek előtt – fűzte hozzá a főpolgármester, aki szerint a 15 ezer hektárnyi közparkkal együtt a zöldfelület nagysága eléri majd a 25 hektárt.

Karácsony Gergely végül patetikusan megjegyezte, hogy „a város egyik aranytartalékát” annak érdekében fejlesztik, hogy egy „új aranykort” alapozzanak meg Budapest számára, olyat, amire 150 év múlva is emlékezni fognak.