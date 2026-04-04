Bakonyi-Tánczos Vera: Emmanusz-járás

vers;húsvéti ünnepek;

2026-04-04 08:13:00 CEST

és maga ácsolta keresztjéről a sebzett országot

napszálltakor az idő gyöngéden leemeli.



a péntek utáni csend szavakkal telik meg.

értelmetlenül bucskáznak át forró köveken –

árnyéktól riadó gyíkok a tavaszi napon.

megfogni őket lehetetlen, csodálni őket

az egyetlen mód embernek maradni.



a vasárnap visszafojtja lélegzetét,

a követ elgördítik, feketén ásít a hiány.

ellopták – forró széllé erősödik a suttogás.

feltámadt – gyönge levélként rezdül az élet.



hétfőn mindenki a történtekről beszél.

kit a reménytelenség sötét dühe,

kit az új kezdet zöld öröme jár át.

az idegent marasztaljuk: esteledik már.

(meghívlak asztalomhoz, hogy megtudd,

ki vagyok, és én is megismerjelek téged.)



ismerős mozdulattal áldja meg a kenyeret.

ismerős mozdulattal megtöri. és akkor

a szemünk felnyílik: akit védeni akartunk

minden áron, s kiről úgy hittük, elveszett,

itt ül az asztalunknál, elveszíthetetlenül.