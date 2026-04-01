Van tizenkét dühös bíró, a Magyar Röplabda Szövetség feltűnően ideges

botrány;játékvezetők;szerződésbontás;Magyar Röplabda Szövetség;

2026-04-01 11:15:00 CEST

Egy tucat röplabda-játékvezetőnek bontotta fel a szerződését a magyar szövetség, MRSZ, miután Bátkai-Katona Ágnes, a játékvezetői szakmai vezető újra akarta vizsgáztatni őket egy szabályértelmezési kérdéssel kapcsolatos kérés miatt.

Tizenkettővel csökkent a játékvezetők száma a magyar röplabdasportban, a kár azonban ennél sokkal nagyobb, mert vannak közöttük többen - tudtuk meg egy korábbi szövetségi dolgozótól -, akik az eleve létszámgonddal küzdő ülőröplabda- és strandröplabda-mérkőzéseken is közreműködtek, továbbá versenybíróként is szerepet vállaltak, de a keretszerződésük megszüntetése után teljes mértékben ignorálták őket az egyéb szakágakban is, holott a probléma a teremröplabdára vonatkozott.

A lapunkhoz eljutott információk szerint a budapesti szövetség (BRSZ) játékvezetői bizottságának vezetője indította el akaratán kívül a lavinát, amikor telefonon kért állásfoglalást az MRSZ szakmai vezetőjétől a nyitásfogadással kapcsolatban megváltozott szabályról. A kérdésről természetesen egymás között is beszéltek a játékvezetők, edzők (van arra példa, hogy valaki bíróként és trénerként is dolgozik a sportágban – a szerk.), amit nagyon zokon vett Bátkai-Katona Ágnes, az MRSZ játékvezetői szakmai vezetője. A birtokunkba jutott levélváltások szerint a nemzetközi játékvezetőként is dolgozó, ezáltal a többi bíró mellett saját magát is irányító és értékelő vezető 2025. október 7-én arról tájékoztatta a BRSZ-ben is közreműködő játékvezetőket, hogy licencszerző tesztet írat újra azokkal, akik szerinte nem ismerik elég jól a szabályokat. Tizenkét játékvezetőt kijelölt és büntetett, akiket új teszt megírására kötelezett, és amíg ezt nem teszik meg, felfüggesztette a működésüket.

A bírók más sportágakhoz hasonlóan minden új idényben írásbeli vizsgát tesznek a szabályok ismeretéből, és csak azok működhetnek közre a meccseken, akiknek ez sikerült.

Szeptember 10-én mindenki sikeresen vizsgázott, ám tizenkét játékvezetőnek úja kellett (volna) vizsgázni, az érintettek nem tudják, miért éppen őket kötelezik erre, mi volt a kiválasztási szempont.

Úgy tudjuk, a BRSZ játékvezető bizottságának vezetője kérte az MRSZ szakmai vezetőjét, hogy ne szankcionálja a budapesti szövetség mérkőzésein is közreműködő játékvezetőket, mert ők nem hibáztak, majd lemondott pozíciójáról, és elhagyta a sportágat, mert a játékvezetők szakmai vezetője az ő állítólagos írásbeli tájékoztatására hivatkozva függesztette fel a működési engedélyeit azoknak, akiknek a további munkavégzését csak egy új licencszerző teszt megírása után engedélyezné. Ez az írásbeli tájékoztatás azonban nem létezik, mivel telefonon tette fel kérdését a távozott vezető.

A tavaly október óta felfüggesztett játékvezetők hiánya napi szinten okoz komoly problémákat a bírók kijelölésében a mérkőzésekre, tudtuk meg egy aktív játékvezetőtől, gyakran nem a megfelelő szintű játékvezetők kapnak küldést, a rendszerben maradtak közül többen panaszkodnak túlterheltségre, ami a teljesítményük rovására megy.

A hozzánk eljutott információ szerint a felfüggesztett játékvezetők szerették volna megtudni, hogy milyen jogszabály szerint döntött úgy Bátkai-Katona Ágnes, hogy licencszerző teszt újraírására kötelezi a játékvezetőket, a fegyelmi szabályzat mely pontja alapján függesztette fel 12 játékvezető működését és utasította el fellebbezési szándékát. Azt a választ kapták, hogy senki ellen sem indult fegyelmi eljárás, hiszen nincs bizonyíték fegyelmi vétség elkövetésére, ezért nincs lehetőség fellebbezésre sem, annyi történt, hogy a további munkavégzés feltétele egy új licencszerző teszt megírása. A játékvezető szakmai vezető azzal érvelt, hogy joga van felfüggeszteni annak a játékvezetőnek a tevékenységét, aki megítélése szerint nem tudja megfelelő szinten ellátni a munkáját.

A tizenkét játékvezető, élve az MRSZ által felkínált lehetőséggel, új időpontot kért a kötelező teszt megírására, válaszul Vatai Gabriella, az MRSZ elnöke indoklás nélkül azonnal felbontotta a megbízási keretszerződésüket.

A szövetségi elöljáró szerint minden játékvezetőnek kell szintfelmérőt írni, a többiek azonban még nem kaptak időpontot, az indoklás szerint technikai okok miatt akarták a kijelölt 12 fővel kezdeni a tesztírást.

A bírók feljelentést tettek a szakmai vezető ellen a fegyelmi bizottságnál, a testület elutasította a panaszt, a játékvezetők szerettek volna fellebbezni, mert indoklásuk szerint csak az büntethető, akinek bűnössége konkrétan megállapítható, ez az eset a tizenkettőkre nem volt érvényes. A játékvezetők számára kedvezőtlen döntés meghozatala után nem sokkal lemondott a fegyelmi és a fellebbviteli bizottság elnöke is.

A játékvezetők ettől függetlenül nem hagyták magukat, fellebbeztek és bírósághoz fordultak. Szerintük jogtalanul bontották fel a keretszerződésüket, kollektív büntetést alkalmaztak velük szemben. Azt szeretnék, ha a sportágat jól ismerő független szakemberek bírálnák el a fellebbezésüket.

Az MRSZ feltűnően ideges

Lapunk megkereste az MRSZ-t, szerettük volna megtudni, hogy ki vizsgáztatja le a bírók szakmai vezetőjét, Bátkai-Katona Ágnest, ha mérkőzéseket is vezet? A játékvezetők kirúgását állításuk szerint egy telefonhívás indította el, a szövetség írásbeli megkeresésre hivatkozik. Írtak e-mailt a játékvezetők vagy nem? A 12 játékvezető szerződésének felbontása után távozott a fegyelmi és a fellebbviteli bizottság elnöke, kik lettek az utódaik? A minket megkereső játékvezetők szerint nem lesz elég bíró a strandröplabda-bajnokság lebonyolítására, mi lesz a megoldás erre a helyzetre?

Az MRSZ válaszát változtatás nélkül közöljük.

„Kérdései több ponton ellentétben állnak a tényekkel, és olyan mértékben eltérnek a valóságtól, hogy azokra érdemi választ nem tudunk adni. Kérjük, amennyiben a témában cikk megjelentetését tervezi, előzetesen alaposan és körültekintően tájékozódjon!

Ellenkező esetben, ha a cikk alaptalan információkra épül, és a Magyar Röplabda Szövetség érdekeit vagy jó hírnevét sérti, a szükséges jogi lépéseket megtesszük.

Nem látjuk a tisztelt újságíró érdeklődésének indokoltságát, tekintettel arra, hogy pozitív eredményekről és fejlődésről soha egyetlen sort nem írtak még. Tizenkettő játékvezetőről szeretne írni – akiknek a szerződését a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően, 30 napos felmondási idővel szüntettük meg, ami indoklást nem igényel –, de azzal a több tíz­ezer emberrel nem foglalkozik, akik élvezettel és eredményesen töltik mindennapjaikat a sportágban.”