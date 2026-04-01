visszaélés;Pintér Sándor;Csalók;Belügyminisztérium;

Pintér Sándor belügyminiszter a Belügyminisztériumban 2026. január 19-én.

BM: csalók élnek vissza Pintér Sándor nevével

Ismeretlen elkövető tömegesen kiküldött elektronikus levélben kér árajánlatokat vállalkozásoktól, magánszemélyektől a belügyminiszter nevében. 

Ismeretlen csaló vagy csalók Pintér Sándor belügyminiszter nevében kérnek árajánlatokat vállalkozásoktól és magánszemélyektől - tájékoztatott a Belügyminisztérium szerdán.

A tárca arra figyelmeztet mindenkit, hogy ne dőljön be a csalóknak, mert a belügyminiszter nem vár árajánlatokat, vagyis csaláshoz próbálják felhasználni a nevét.

Azt írták: ismeretlen elkövető tömegesen kiküldött elektronikus levélben kér árajánlatokat vállalkozásoktól, magánszemélyektől Pintér Sándor nevében. Az elektronikus levelek feladója látszólag "Dr. Pintér Sándor, a Belügyminisztériumból", valójában csaló próbálkozik átverni a címzetteket.

A tárca arra kéri az érintetteket, hogy ne reagáljanak az ajánlatkérésre, az e-mail mellékletét ne töltsék le, adataikat ne adják meg.

A rendőrség megkezdte az elkövető, illetve az elkövetők felkutatását - olvasható a közleményben.

