Szabó Bence Orbán Viktor balekozásáról: Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá

2026-04-01 14:50:00 CEST

„Megdöbbentő, hogy egy miniszterelnök, egy ország első embere személyeskedésbe kezd egy hétköznapi állampolgárral” – jelentette ki a Tisza Párt elleni titkosszolgálati akciót leleplező volt rendőr százados. Azt mondja, sok biztatást kapott, amikor bement leszerelni. Szerinte az Orbán-kormány pártpolitikai indíttatásból tette közzé a videót Gundalfról. Kiderült, hogy Szabó Bence nyomozta ki Hajdú Péter adócsalási ügyét. A tesvére által neki indított adománygyűjtésen befolyt 280 millió forintból támogatják többek közt a Hintalovon Alapítványt és Iványi Gáborékat.

Sok biztatást kaptam, amikor tegnap bementem leszerelni – jelentette ki Szabó Bence volt rendőr százados, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) korábbi nyomozója szerdán a Telexnek adott élő interjújában.

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) korábbi nyomozója volt az, aki a Direkt36-nak arcát és nevét vállalva leplezte le a Tisza Párt informatikusait célzó titkosszolgálati akciót. Ezután menesztették és büntetőeljárás indult ellene hivatali visszaélésre hivatkozva, majd Pintér Sándor belügyminiszter árulónak, Orbán Viktor pedig baleknak nevezte.

Az interjúban kezdetben kérdésre válaszolva arról beszélt, számára szürreális azt nézni otthon, a tévében, hogy mindenhol róla szólnak a hírek. Egészségügyi szempontból jól van, erőre kapott, de feldolgozni még nem tudta, hogy ő lett az ország beszédtémája. Az elmúlt napokban sokan álltak ki mellette, de túlzásnak tartja, hogy hősként beszélnek róla. Szerinte a támogatás nagy része is inkább arról szól, hogy igazat adnak neki abban, hogy a rendvédelemnek, a rendőrségnek és a szolgálatokban politikamentesen kellene működniük.

Arra a kérdésre, hogyan haladt az eljárás ellene és a munkahelyi leszerelése az elmúlt napokban, azt mondta, tegnap visszakapta a korábban lefoglalt mobiltelefonját, és kapott egy határozatot, hogy az ügyét áttették a Központi Nyomozó Főügyészségről a Fővárosi Nyomozó Ügyészségre,

ami az ő olvasatában azt jelenti, hogy „kevésbé fontos” lett az ügye, alacsonyabb szintre került.

Hozzátette, vélhetően megkezdik a mobiltelefonjából kinyert adatok, tartalmak elemzését, ami egy jó darabig eltarthat, és ha megállapítanak valamit, akkor felkeresik. Várja, hogy az ügyében tanúkat hallgassanak ki, illetve azt is várta volna, hogy hivatalból elrendeljenek egy második nyomozást Henry és csapata ügyében. A leszerelésének folyamata a tegnapi napon befejeződött, és ennek állomásain a rendőröktől sok biztató szót kapott.

A nyomozói munkája nagyon fog neki hiányozni. Úgy tudja, jelenleg a volt munkahelyét, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztályát nem szervezik át, nincsenek kitéve ilyesminek, viszont hallott olyan pletykát, hogy „sok minden függ a választástól”.

Ami a kiállásokat illeti, több korábbi rendőr és titkosszolga számolt be arról, hogy munkájuk során politikai nyomást tapasztaltak. Bartha Károly volt rendőr százados egy videóban azt állította, hogy kényes ügyekben az Orbán-kormány rendszeresen politikai elvárásokat támasztott, a menekültválság idején statisztikákat kellett hamisítaniuk. Szabó Bencét egyáltalán nem lepték meg ezek a nyilatkozatok, elbeszélésekben sokszor hallotta, hogy „kozmetikázva” van pár szám.

Bartha Károly szerint csak azért nem tartóztatták le, mert nem akartak a választások előtt mártírt csinálni belőle. Szabó hasonlóan vélekedett, azért adott erre ő is kis esélyt, mert azt gondolta, nagy lenne a közfelháborodás.

A kormány szombaton tett ki egy videót, melyben kihallgatnak egy Gundalf néven ismertté vált, azóta a nyilvánosság elé lépett 19 éves fiatalt, Hrabóczki Dánielt, aki korábban a Tisza Párt informatikusaként dolgozott, és akit egy Henry nevű ismeretlen megpróbált rávenni arra, hogy ártson a legnagyobb ellenzéki pártnak.

„Számos gondolat cikázott a fejemben, olyan sok ponton volt számomra meglepő, hogy egy ilyen videót közzétesznek a kormány oldalán. A legelső érzésem az volt, hogy ez egy válaszreakció az én történetemre, valahogy magyarázkodni kell”

– fogalmazott Szabó Bence. Majd megjegyezte, ő pont az ellen szólalt fel, hogy a pártpolitikai érdek belefolyik a nyomozásra. „És mit látunk? Válaszul, valószínűleg politikai indíttatásból közzétesznek egy videót, amit hirtelen fontosnak tartottak, hirtelen államérdek lett annak közzététele. Ez abszurdum” – mondta.

Majd feltette azt a kérdést is, ha minősítés alól feloldanak egy videót, akkor miért nem teszik közzé azt egészében, vágatlanul. „Ott ül egy ember, akit épp meghallgatnak, egy zárt környezetben, ahol a pszichológiai fölény a kihallgatónál van. A fiatalembert szuggesztív kérdésekkel bombázzák, néha a választ sem várták meg” – magyarázta. Kicsit erősnek tartja, hogy kémkedéssel fenyegették, és azzal, hogyha nem áll elő információval, akkor feljelentést fognak tenni.

Megjegyezte,Gundalf tavaly őszre datálta ezt a kihallgatást, és amíg Szabó ott volt az osztályon és rálátott, addig egyszer sem érkezett kémkedés ügyében feljelentés.

„Ha tényleg megállt volna az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) részéről a gyanú, akkor abban tették volna a feljelentést. Helyette én azt tapasztaltam, hogy kettős felhasználású termék, illetve haditechnikai eszköz miatt próbálták presszionálni a nyomozókat, hogy azzal gyanúsítsák meg őket”

– fogalmazott. Itt Szabó arra az övbe rejtett kamerára utal, amellyel Gundalfék Henryt próbálták volna lebuktatni.

A kihallgató ráadásul egy ponton kijelenti, nemcsak a kormány érdeke, hogy megbuktassa az ellenzéket, ami Szabó szerint rendkívül szokatlan. Megismételte, a kormány videója egyáltalán nem zárja ki azt a korábbi feltételezésüket, hogy utólag keresték a jogalapot a két személy megfigyelésére. Hozzátette, arra sem adott választ a kormány videója, hogy ki az Henry, egyáltalán miért volt szükséges a Tisza Pért bedöntése. Nem hangzik el a videóban olyan mondat, amelyben beismeri Gundalf, hogy műveletre készítették fel, ezen felül nem látja azt az államérdeket, amely indokolta volna az AH-s meghallgatás közzétételét – mutatott rá.

A 444 a minap interjút készített Gundalffal, amelyben a fiatal arról beszélt, szándékosan hamis információkat adott át az AH-nak, hogy később mindezt a propaganda ellen tudja felhasználni. Szabó Bence megerősítette, hogy az a kémszoftver, amelynek beszerzésével a tizenévest megvádolták, több milliárd forintba kerül, és képtelenségnek tartja, hogy erre lett volna pénze Gundalfnak, ilyen programokat általában államok vásárolnak.

A nyomozás során számítottak rá, hogy az érintetteknek érdeke lehet egyszer majd előjönni a történtekkel, mert azzal magukat is védhetik. Bővebben nem akarta kommentálni Gundalf beszámolóját, viszont azt megjegyezte, hogy „több kézzelfogható információra” számított az interjútól.

A miniszterelnök a minap úgy értékelt, hogy Szabó Bence azt gondolta, politikai ügyről van szó, ezért hitte magát hősnek, aki leleplez valamit, később azonban kiderült, hogy nem erről van szó – nyilatkozta Orbán Viktor, aki szerint valójában egy kémelhárításban vett részt, vagyis balek volt.

„Számomra megdöbbentő, hogy egy miniszterelnök, egy ország első embere személyeskedésbe kezd egy hétköznapi állampolgárral”

– reagált Orbán szavaira Szabó.

Szerinte a kommunikáció néha olyan mélységekbe süllyed, hogy felelős államférfiak ezt a stílust nem engedhetnék meg maguknak. „Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá. Ez abszolút illik erre a szituációra” – fogalmazott. Nem esett jól neki, hogy Pintér Sándor állítása szerint a kollégái árulónak tartják. Azonban a leszerelésének során annyi támogatást, biztatást, vállon veregetést tapasztalt, hogy ezek alapján szerinte Pintér Sándor nem biztos, hogy tudja, az állomány mit gondol valójában.

Az interjúban szóba került az is, hogy holnap este jelenik meg a videó, amelyben Hajdú Péter beköltözik Orbán Viktorhoz, és az előzetes alapján Szabó Bencéről is szó lesz benne. Ezen a ponton elárulta, hogy ismeri a NER-es műsorvezetőt, mivel korábban évekig dolgozott a NAV-nál.

„Elítélték költségvetési csalás miatt. Én nyomoztam ki az ügyet, ki is hallgattam gyanúsítottként. Remélem, hogy ugyanolyan nosztalgiával gondol erre az időszakra, mint én”

– közölte.

A volt rendőr százados számít arra, hogy a választási kampányban még előkerül a neve. Magyar Péter felajánlásáról, miszerint kormányváltás esetén várják vissza a rendőrség kötelékébe vagy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatalhoz, azt mondta, továbbra is azt szeretné, hogy ne politikai alapon osztogassanak pozíciókat.

„Ha kvalitásaim alapján, rendes versenyeztetéssel kiválasztanak, akkor állok elébe. Egy ilyen hivatalnak szintén pártatlanul kell működnie. Ha ott dolgoznék, nem érdekelne, ki melyik párthoz tartozik, ha bűncselekményt követ el”

– jelezte, hozzátéve, jelenleg mindenféle pártpolitikai tevékenységtől távol tartja magát. „Sok minden függ attól, mi lesz április 12. után” – mondta.

A testvére által neki indított gyűjtésből több mint 280 millió forint folyt be. Mivel ez az eredeti cél sokszorosa lett, jelentős részét jótékony célokra fordítják, már meg is vannak azok a szervezetek, akiknek szívesen adományozna. A Hintalovon Gyermekjogi Alapítványt említette, nekik szeretnének juttatni a pénzből, valamint a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványt. Harmadikként a ZoNa Alapítványt mondta, amely azon elhunytak gyermekeinek támogatására jött létre, akik a rendvédelmi szervek állományában teljesítettek szolgálatot.

Adományoznak Iványi Gáborék Oltalom Karitatív Egyesületének, mint fogalmazott, „kicsit átérzi most, min megy keresztül az, akit a hatalom vegzálni szeretne”. Ezen felül támogatják Szabó Bence régi óvodáját és iskoláját Tolnán, valamint a Direk36-nak is adnak az összegből „az áldozatos munkájukért”, mivel segítették, hogy ez a történet napvilágot lásson. Végezetül a volt munkahelyét említette, mivel tudja, milyen eszközhiányban szenvednek az osztályon.

Az interjút az erre irányuló kérdésre válaszolva azzal zárta, hogy semmit sem csinálna másképp, és a története tanulsága szerinte a sok biztatás fényében az, hogy láthatóan több ember gondolkodik hozzá hasonlóan.