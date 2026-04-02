Megvan az olaszok bűnbakja, de ez csak a felszín

Utolsóként Irak és Kongó válogatottja jutott be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra, ezzel teljessé vált a 48 csapatos mezőny. A pótselejtezők döntői előtt olyan érzése volt az embernek, hogy nincs igazán komolyabb csapat, amelynek nem jutott hely ezen a széles palettán: talán Nigériát, Kamerunt, Szerbiát, valamint keserédesen a magyar válogatottat lehetett említeni. Melléjük kedd este Lengyelország, Koszovó, Dánia és Olaszország csatlakozott, utóbbi kétségkívül meghozta a szalagcímeket, csak nem feltétlenül azért, amiért alapvetően Bosznia-Hercegovinába utazott. Az elmúlt két vébére való kijutás kudarcát idén sem sikerült megtörni, Bosznia végül 1-1-es, hosszabbítás utáni döntetlen után jobban bírta idegekkel a tizenegyespárbajt, így a korábbi négyszeres győztes immáron harmadik alkalommal nézheti a tévéből a nyári meccseket.
Az olaszok számára amúgy nem indult rosszul a találkozó, a válogatottban idén sziporkázó Moise Kean már a 15. percben megszerezte a vezetést. Az olaszok idillinek tűnő stratégiáját azonban Alessandro Bastoni romba döntötte a 41. percben, miután utolsó emberként szándékos szabálytalanságot követett el, ami azonnali piros lapot eredményezett.
Messiásból közellenség hetek alatt
A 26 éves futballista megítélése Olaszországban és a világban nagyot fordult az elmúlt hetekben. Az Internazionale védője a modern futball egyik legkiválóbb bekkje: magas, gyors, jó fizikummal van megáldva, a légtérben és az egy az egy elleni párharcokban is erős, a labdával sem bánik rosszul, jól segíti a támadásokat. Nem véletlen, hogy az Inter 2023-ban és 2025-ben is Bajnokok Ligája-döntőt játszott, a köztes évben, 2024-ben pedig olasz bajnok lett, mikor a védelemben Bastoni kezében volt a karmesteri pálca.
Aztán jött idén február 14-i, Juventus elleni bajnoki. A 42. percben Bastoni óriási műesést mutatott be, a játékvezető megette, és második sárga lappal kiállította Pierre Kalulut, az Inter pedig végül 3-2-re győzni tudott. Az olasz védő reakciója még tovább rontott a helyzeten: euforikus ünneplés azután, hogy Kalulunak villant a piros kártya, címermutogatás, arrogancia. Ezt követően Bastoni egyik percről a másikra az olasz foci egyik legfényesebben csillogó gyémántjából közellenség lett. Azóta annyi halálos fenyegetést kapott mind ő, mind pedig a családja, hogy felmerült, el kell hagynia a nyáron Olaszországot. A hírek szerint leginkább a Barcelona várná tárt karokkal.
A bosnyákok elleni kiállítással könnyen lehet, hogy Bastoni tényleg jobban jár, ha új lapot kezd pályafutásában, miután Olaszországban az Inter éppen aktuális ellenfelének a szurkolói egytől egyig rá utaznak a meccseken, az olaszok pedig a csalódottságukat nagyon könnyen agresszív gyűlöletté tudják átformálni.
Gattuso a negyedik „meccslabdáját” is elrontja
Az egész blamát Bastonira kenni azonban semmiképpen sem észszerű. Gennaro Gattuso szövetségi kapitány felelőssége, hogy annak ellenére állította be mind Észak-Írország, mind pedig most Bosznia-Hercegovina ellen a védőt, hogy előtte márciusban sérüléssel küszködött, az Atalanta és a Fiorentina elleni találkozót kihagyta, pszichés állapotát pedig el tudjuk képzelni a Juventus elleni összecsapás óta.
Gattuso 2025 júniusában lett kinevezve a válogatott élére egy olyan edzői karrierrel a háta mögött, ami nem tűnik annyira rossznak, mint amennyire a nagy nemzetközi visszhang beállítja, de egy fontos, kritikus tényező állandóan visszatér nála: nem tudja kinőni a saját árnyékát. Első nagy megbízását 2017 novemberében kapta, amikor az AC Milan (ahol korábban legendás játékossá vált) bizalmat szavazott neki. A patinás klub akkoriban kezdett kimászni abból a nagyon mély gödörből, amelybe 2013-ban esett bele. Első (és egyben utolsó) teljes szezonjában úgy nézett ki, hogy Gattuso lesz az, aki végül visszavezeti a Milant a Bajnokok Ligájába, a nyomást viszont nem bírta a csapatával a bajnokság hajrájában, a Milan az ötödik hellyel pont lecsúszott a BL-ről, így Gattusónak is mennie kellett.
Ezt 2021-ben megismételte a Napolival (ötödik hely), 2025-ben pedig a Hajduk Splittel. Utóbbival sokáig vezette a horvát bajnokságot, a Split 2005 után lehetett volna újra bajnok, a végén azonban elfogyott Gattuso együttese és a harmadik helyen futott be a célba.