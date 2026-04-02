Az FTC vezetése leírta a szülőknek, kire kell a szavazni, szurkolói körökben kitört a felháborodás

2026-04-02 20:31:00 CEST

Nagy indulatokat váltott ki a Ferencvárosi Torna Club nevében kiküldött levél, amelyben a zöld-fehéreknél sportoló gyerekek szüleit instruálják, hogy hova kell húzni az ikszet a választáson. Sokan kikérik ezt, mondván, a klub nem a Fideszé, hanem a szurkolóké.

Indulatos vita robbant ki a Ferencvárosi Torna Club szurkolói között, miután a vezetés levelet küldött a klub utánpótlásában érdekelt gyerekek szüleinek, amelyben a sportfinanszírozás jövőjéről és annak politikai kockázatairól ír.

A dokumentumot Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök nevében küldte ki az FTC egy olyan zárt levelezési rendszerben, amelyet eredetileg a klub és a szülők közti kommunikációért hoztak létre. A levél a jelenlegi állami támogatási rendszer, különösen a tao és az ekho fenntartása mellett érvel. Ezekről amúgy annyit: utóbbi teszi lehetővé, hogy a topsportolóknak 500 millió forintos éves jövedelemig (…) nagyságrendileg kevesebb adót kelljen fizetniük, mint bármelyik magyar állampolgárnak. A vitathatatlanul a jobbítás szándékával létrehozott tao pedig ugyan eredetileg az utánpótlás finanszírozására született, de azt az ellenőrzés lazasága és a rendszer körül feltűnő fideszes holdudvar miatt eleve sok bizalmatlanság övezi. (A tao révén fordulhat elő például az a gazdasági és szakmai nonszensz, hogy a Puskás Ferenc nevével visszaélő Fejér megyei „futballakadémián” csak a bérköltség egy év alatt 3 milliárdról 4 milliárdra ugorhatott.)

A ferencvárosi klubvezetés riogatása szerint egy esetleges kormányváltás után ezek a finanszírozási formák megszűnhetnek, ami súlyosan érintené az utánpótlást, az edzői béreket és a családok terheit is.

„A változások hatása hatalmas: 20 szakosztályt, közel 4000 sportolót, több mint 250 edzőt és mintegy 8000 családot érintene közvetlenül” – állította a levél, amely szerint a jelenlegi rendszer stabil és kiszámítható.

„A kérdés egyszerű: biztos működés vagy bizonytalan jövő. Április 12-én erről is döntünk” – írta az FTC ügyvezető alelnöke.

A megszólalás nem maradhatott visszhang nélkül, a szurkolók egy része élesen bírálta a klubvezetést, amiért politikai üzenetek közvetítésére használja a Ferencvárost. Többen kifogásolták, hogy egy sport- egyesület kommunikációjában kampányjellegű állítások jelennek meg, és hangsúlyozták: a Fradi nem lehet pártpolitikai eszköz. A Kubatov-féle vezetéstől független szurkolói tömörülés, a „Ferenczvárosi C-közép” elnevezésű csoport oldalán markáns, gyakran idézhetetlenül erős indulatokat sugalló kritika fogalmazódik meg. Szerintük Kubatov Gábor elnöksége alatt az FTC egyre szorosabban kötődik a kormánypárti politikához, és a mostani levél ezt a benyomást erősíti. A bírálók szerint a klubvezetés a Fidesz érdekeit helyezi előtérbe, miközben figyelmen kívül hagyja a szurkolói közösség politikai sokszínűségét. A leggyakrabban felvetődő reakció szerint klub nem a Fideszé, hanem a szurkolóké.

Mi sem állítjuk, hogy a C-közép képviseli a ferencvárosi szurkolók többségét, de az sem tételezhető fel, hogy csak a fideszes politikába ilyen-olyan szálon bekötött, fekete ruhás lelátói gárda viszi tovább hitelesen a ferencvárosi hagyományokat.

A C-közép oldal az FTC levelében megfogalmazott állításokra reagáltatta Kulcsár Krisztiánt, a Tisza sportpolitikusát, aki (sokadszor) elmondta: nem a támogatási rendszer megszüntetése, hanem annak átalakítása a cél, amennyiben megnyeri pártja a választást. Megerősítette, hogy marad a taorendszer, de átláthatóbb és igazságosabb elosztási mechanizmus mentén működne, csökkentve a pazarlást és főként a visszaélések lehetőségét.

A kialakult helyzet túlmutat egyetlen klub ügyén, a magyar sport finanszírozásának és politikai beágyazottságának kérdését hozza felszínre. Az pedig egészen bizarr, hogy az FTC esetében egyáltalán felvetődik, hogy kire kell(ene) szavazni, és nem az a kérdés, hogy egy normálisan működő országban milyen szerepet kell betöltenie az államnak a versenysportban, és mennyire maradhatnak függetlenek a sportegyesületek a politikai érdekektől.