Kigyulladt egy műanyag-feldolgozó üzem Szigethalmon

Tűz keletkezett egy nagyjából háromezer négyzetméteres üzemcsarnokban Szigethalmon, az ipari parkban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Az ipari park területén egy háromezer négyzetméteres csarnok mintegy egyötödén műanyag granulátum és gépek égtek. Több település hivatásos és önkéntes tűzoltói víz-, illetve habsugarakkal előbb körülhatárolták, azután eloltották a lángokat.
A tűz keletkezésekor három ember tartózkodott az épületben.
A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor szakemberei az üzem víztározójánál végeznek méréseket.