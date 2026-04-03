Kigyulladt egy műanyag-feldolgozó üzem Szigethalmon

Az épületben körülbelül hatszáz négyzetméteren műanyag granulátum és gépek égtek. A helyszínre nagy erőkkel vonultak a Pest vármegyei és a fővárosi tűzoltók.

Tűz keletkezett egy nagyjából háromezer négyzetméteres üzemcsarnokban Szigethalmon, az ipari parkban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az ipari park területén egy háromezer négyzetméteres csarnok mintegy egyötödén műanyag granulátum és gépek égtek. Több település hivatásos és önkéntes tűzoltói víz-, illetve habsugarakkal előbb körülhatárolták, azután eloltották a lángokat.

A tűz keletkezésekor három ember tartózkodott az épületben.

A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor szakemberei az üzem víztározójánál végeznek méréseket.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja az esetet.