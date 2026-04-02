Légpuskával támadtak a Tisza Párt képviselőjelöltjére, nyomoz a rendőrség

2026-04-02 15:02:00 CEST

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja az esetet.

„A tatárszentgyörgyi polgármester 12 éves gyerekkel hordatja ki a fideszes propagandát. Ugyanitt légpuskával támadtak a jelöltünkre” – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerdán a Facebook-oldalán.

A rendőrség a Telex megkeresésére nem fejtette ki, milyen körülmények között és pontosan mi történt, de azt közölte, hogy

az említett esetet a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

A szórólapozással kapcsolatban a Tisza eljuttatta a portálnak azt a videót, amelyre hivatkozva Magyar Péter az állításait tette. Ezen egy gyerek látható, aki elmondása szerint 12 éves, és akitől a felvétel készítője megkérdezi, hogy „Milyen szórólapot szórsz? A Fideszé?”. A válasz nem hallatszik a videón, viszont amikor azt kérdezik tőle, hogy ki adta oda neki a szórólapokat, a fiú azt válaszolja, „dolgozom a polgármesternek”, és arra is igennel felel, hogy ezért pénzt kap a tatárszentgyörgyi polgármestertől, igaz, azt nem tudta megmondani, hogy mennyit.

Szehofner József, Tatárszentgyörgy fideszes polgármestere ugyanakkor tagadta, hogy köze lenne az ügyhöz. Azt mondta, „nem fizettem gyereket, és nem kértem arra, hogy vigyen ki szórólapokat. Nem gondolja, hogy több évtizedes politikai múlttal gyerekekkel hordatnék szórólapot.” Azt is belengette, hogy fel fogja jelenteni Magyar Pétert a posztja miatt.