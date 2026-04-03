Svédország feltartóztatott egy hajót, amely a gyanú szerint olajszennyezést okozott a Balti-tengeren

2026-04-03 16:35:00 CEST

A parti őrség közleménye szerint a hajó az orosz olajat szállító „árnyékflotta” elleni európai uniós szankciók hatálya alatt van.

A svéd parti őrség feltartóztatott pénteken egy Oroszországból elindult tartályhajót, amelyről azt gyanítják, hogy egy 12 kilométer hosszan elterülő olajszennyezést okozott a Balti-tengeren.

A szennyezést csütörtökön észlelték Gotland sziget keleti részénél, és a hatóságok azonosították a Flora 1 nevű hajót mint a szennyezés feltételezett forrását. A parti őrség tagjai felszálltak pénteken a hajóra, és azt 24 tagú legénységével együtt egy horgonyzóhelyre vitték a svédországi Ystad közelébe.

A svéd hatóság szerint nem volt világos, hogy a hajó mely ország zászlaja alatt közlekedett, és a célállomása sem volt ismert. A MarineTraffic hajózási adatszolgáltató szerint a hajó kedden hagyta el az orosz Primorszk kikötőt, ahol egy nagy orosz olajexport-terminál található.

Az ukrán kormány szankciós weboldala szerint a Flora 1 Sierra Leone zászlaja alatt közlekedett, de hamisan Benin zászlaját használta, és korábban észlelték, hogy hajók közötti olajátrakodásban vett részt Görögország közelében - ami az egyik módja annak, hogy elrejtsék az olaj eredetét -, valamint kikapcsolták a hajó helymeghatározó berendezését.

