Meghalt a 14 éves fiú, akit hétfőn gázolt el a HÉV Rómaifürdő megállónál

2026-04-04 22:36:00 CEST

Tilos jelzésnél lépett a sínekre úgy, hogy nem is láthatta vagy hallhatta az érkező szerelvényt, hiszen éppen a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgató volt.

A kórházban meghalt az a 14 éves fiú, akit hétfőn a HÉV gázolt el Óbudán, nem messze Rómaifürdő megállótól – értesült az RTL Híradó.

Mint megírtuk, a 14 éves fiú hétfőn este fél 7 körül lépett a sínekre tilos jelzésnél úgy, hogy nem is láthatta vagy hallhatta az érkező szerelvényt, hiszen éppen a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgató volt. Az RTL információi szerint húsz métert repült, miután körülbelül 60 kilométer per órás sebességnél elgázolták, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba és küzdöttek érte.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. „Aki közlekedés közben máshova figyel, és emiatt nem látja, nem hallja a környezetét, életveszélybe sodorja magát. Kérjük a szülőket, figyelmeztessék gyermekeiket a mobiltelefon és a fülhallgató használatának veszélyére!” – hívta fel a figyelmet közleményében a testület.