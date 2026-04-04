Lavina sodort el egy szlovák férfit az osztrák Alpokban

Alpok;lavina;osztrák Alpok;

2026-04-04 17:29:00 CEST

Nem élte túl.

Holtan találtak egy túrasíző szlovák állampolgárt szombaton egy lavina alatt az osztrák Alpokban – jelentette be Salzburg tartomány rendőrsége.

A baleset előtt, március végén az európai lavina-előrejelző szolgálatok (EAWS) lavinák 30 halálos áldozatát tartották nyilván az alpesi országban a téli szezon kezdete (október) óta.

A negyvenéves férfi élettelen testére nagyszabású keresési művelet után találtak rá, amely péntek este kezdődött, amikor jelezték az eltűnését, de röviddel éjfél után a szélrohamok és a lavinaveszély miatt felfüggesztették.

A felfüggesztés előtt a hegyimentők és az alpesi rendőrség talált egy lavinát a síző nyomával a Plattenspitze-hegy délkeleti lejtőjén. Szombat reggel, a keresés újrakezdése után a helikopteres mentők a lavina helyszínén megállapították a holttest helyét és kiemelték a több két méter vastag hóréteg alól. A férfinál nem volt lavinajelző készülék.