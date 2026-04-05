Nem jár be dolgozni és nem is ismerik, de úgy tűnik, a 2010-es évek óta fizetést kap a Sárvári Gyógyfürdőtől a fideszes polgármester ismerőse

2026-04-05 11:55:00 CEST

Az ügyészség nyomoz.

Büntetőeljárás indult annak gyanújával, hogy valós munkavégzés nélkül fizetnek munkabért a , önkormányzati tulajdonban lévő sárvári fürdőnél egy L. P. monogramú személynek - erősítette meg a 444 információját.az ügyészség

A lap többször is kereste L. P.-t, azonban a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő központi számán mindig úgy reagáltak, hogy nem értik, mit akarnak, ilyen nevű ember nem dolgozik a cégnél. Csakhogy a néhány hete keltezett feljelentés szerint az említett személy a 2010-es évek óta havi rendszerességgel kap fizetést a sárvári fürdőt üzemeltető, önkormányzati tulajdonban álló cégtől, úgy, hogy valójában egy percet sem dolgozott ott soha.

A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a lap megkeresésére arról tájékoztatott: „Tájékoztatom, hogy a megkeresésében szereplő ügyben a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozást folytat, azonban arról a büntetőeljárás érdekeire tekintettel további információ nem közölhető.”

L. P.-t a város fideszes polgármestere, Kondora István javaslatára az önkormányzat egyik cégének felügyelőbizottsági tagjának is megválasztották 2024 végén, amit a városvezető a 444-nek azzal indokolt, hogy már régebb óta ismeri a férfit. Azt is mondta viszont, hogy számos ügyben nem egyedül dönt, „többen szoktunk ebben konzultálni”, ilyen konzultáló például Ágh Péter fideszes parlamenti képviselő, illetve Gagyi Levente, Ágh Péter bizalmi embere. Hogy pontosan mely konzultációkban vesznek részt, az nem egészen világos, „van, amiben részt vesz, van, amiben nem vesz részt” - fogalmazott. Arra a kérdésre pedig, hogy az L.P.-ről szóló konzultációban is részt vett-e valamelyikük, úgy reagált: – Nem tudom, lehet, hogy részt vett.