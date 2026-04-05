A Vajdaságból is inkább maguk hozzák Magyarországra a borítékjukat az ellenzéki szavazók

2026-04-05 11:34:00 CEST

Félnek, hogy a Fidesz helyi szövetségesei egyszerűen csalnak a voksaikkal.

Korábban a Transtelex nyomán lapunk is beszámolt róla, hogy miközben a Fidesz helyi szövetségesei azon dolgoznak, hogy begyűjtsön két parlamenti mandátumot a határon túli magyarok voksaiból, a határon túli ellenzéki szavazók kevéssé hisznek abban, hogy a levélszavazás tiszta, szóval inkább maguk hozzák a borítékjukat Magyarországra. Így történik ez a Szabad Magyar Szó cikke szerint Szerbiában is

A vajdasági magyar lap szerint az erdélyi példához hasonlóan a vajdasági Topolyán, Szabadkán és Zentán is összefogtak azok, akik nem a Fidesz-KDNP-re akarnak szavazni, és megbeszélték, hogy a hozzájuk legközelebb fekvő magyarországi postán adják fel a levélborítékokat, hogy biztosan célba érjenek, és a kitöltés után ne kerüljön a Fidesz helyi szövetségeséhez, a Vajdasági Magyar Szövetséghez kötődő Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) nevű szervezethez, amely a levélszavazatokat kézbesíti és gyűjti be.

A szabadkaiak egy része például sem az aktivistákban, se a szerb postában, sőt, a magyar főkonzulátuson sem bízik, ugyanis, mint mondják, végül minden, Szerbiában leadott levélszavazat a CMH-irodában - vagyis a VMSZ-nél - köt ki, így félő, hogy ott nem bontják majd ki a szavazatokat. Sokan kocsiba ülnek és a határ túloldalán adják majd fel a borítékjukat.

Az egyik szavazó a Szabad Magyar Szónak úgy indokolta döntését: – Megtanultuk, hogy ne higgyünk senkinek, főleg amikor szavazásról van szó.” Ezért a levélszavazatát átviszi Szegedre és ott adja fel postán. Hozzátette, látott olyan fotókat az előző választáson, amikor a voksok nem oda kerültek, ahová kellett volna, ezért sokkal ésszerűbbnek találja Szegeden feladni a szavazatát - amely, mint jelezte, közismerten ellenzéki érzelmű város. – Talán ez egy biztosabb út. Ha itt adnánk fel, akkor, ha nem arra szavazunk, akire a hatalom kéri, akkor nem tudjuk, eljut-e a boríték a megfelelő helyre – fogalmazott. A nőt felháborította az is, hogy a CMH-aktivisták esetenként segítséget kínálnak a szavazáshoz, a szavazás ilyen módja azonban nem is törvényes. Így a szélesebb családnak, közeli ismerősöknek felajánlotta, hogy átviszi kocsival a levélszavazatát és feladja, a gyerekei ugyanis Magyarországon élnek, a húsvétot is velük tölti.

Egy topolyai szavazó szintén azt mondta, az aktivisták nem bíznak benne, mivel nem kopogtak, nem csöngettek be, csak bedobták a borítékot, így ő se bízik bennük, és mivel ezzel nincs egyedül, többedmagával úgy döntött, hogy átviszik a borítékokat a szegedi postára. Egy zentai választó pedig eképp nyilatkozott: – Mindannyian látjuk, hogy eszement választási csalás megy végbe és semmi bizalmunk nincs az aktivistákban, illetve már az aktivista létezése is red flag.