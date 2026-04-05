Az eddigi trendekből kiindulva a külhoniak negyede fog szavazni

A Vajdaságból is inkább maguk hozzák Magyarországra a borítékjukat az ellenzéki szavazók

Félnek, hogy a Fidesz helyi szövetségesei egyszerűen csalnak a voksaikkal.

Korábban a Transtelex nyomán lapunk is beszámolt róla, hogy miközben a Fidesz helyi szövetségesei azon dolgoznak, hogy begyűjtsön két parlamenti mandátumot a határon túli magyarok voksaiból, a határon túli ellenzéki szavazók kevéssé hisznek abban, hogy a levélszavazás tiszta, szóval  inkább maguk hozzák a borítékjukat Magyarországra. Így történik ez a Szabad Magyar Szó cikke szerint Szerbiában is

A vajdasági magyar lap szerint az erdélyi példához hasonlóan a vajdasági  Topolyán, Szabadkán és Zentán is összefogtak azok, akik nem a Fidesz-KDNP-re akarnak szavazni, és megbeszélték, hogy a hozzájuk legközelebb fekvő magyarországi postán adják fel a levélborítékokat, hogy biztosan célba érjenek, és a kitöltés után ne kerüljön a Fidesz helyi szövetségeséhez, a Vajdasági Magyar Szövetséghez kötődő Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) nevű szervezethez, amely a levélszavazatokat kézbesíti és gyűjti be.

A szabadkaiak egy része például sem az aktivistákban, se a szerb postában, sőt, a magyar főkonzulátuson sem bízik, ugyanis, mint mondják, végül minden, Szerbiában leadott levélszavazat a CMH-irodában - vagyis a VMSZ-nél - köt ki, így félő, hogy ott nem bontják majd ki a szavazatokat. Sokan kocsiba ülnek és a határ túloldalán adják majd fel a borítékjukat.

Az egyik szavazó a Szabad Magyar Szónak úgy indokolta döntését: – Megtanultuk, hogy ne higgyünk senkinek, főleg amikor szavazásról van szó.” Ezért a levélszavazatát átviszi Szegedre és ott adja fel postán. Hozzátette, látott olyan fotókat az előző választáson, amikor a voksok nem oda kerültek, ahová kellett volna, ezért sokkal ésszerűbbnek találja Szegeden feladni a szavazatát - amely, mint jelezte, közismerten ellenzéki érzelmű város. – Talán ez egy biztosabb út. Ha itt adnánk fel, akkor, ha nem arra szavazunk, akire a hatalom kéri, akkor nem tudjuk, eljut-e a boríték a megfelelő helyre – fogalmazott. A nőt felháborította az is, hogy a CMH-aktivisták esetenként segítséget kínálnak a szavazáshoz, a szavazás ilyen módja azonban nem is törvényes. Így a szélesebb családnak, közeli ismerősöknek felajánlotta, hogy átviszi kocsival a levélszavazatát és feladja, a gyerekei ugyanis Magyarországon élnek, a húsvétot is velük tölti.

Egy topolyai szavazó szintén azt mondta, az aktivisták nem bíznak benne, mivel nem kopogtak, nem csöngettek be, csak bedobták a borítékot, így ő se bízik bennük, és mivel ezzel nincs egyedül, többedmagával úgy döntött, hogy átviszik a borítékokat a szegedi postára. Egy zentai választó pedig eképp nyilatkozott: – Mindannyian látjuk, hogy eszement választási csalás megy végbe és semmi bizalmunk nincs az aktivistákban, illetve már az aktivista létezése is red flag.

Csupa elégedett ember, aki nem akar „ukrán oblaszty” lenni, de abban semmi kivetnivalót nem talál, hogy Szijjártó Péter egy orosz miniszterhelyettestől kér segítséget ahhoz, hogy mi a magyar érdek.