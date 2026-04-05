Nem volt telitalálat a hatos lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 14. játékhéten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
14, 16, 23, 37, 39, 42
Telitalálatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvényből 18 darabot húztak ki, nyereményük egyenként 547 935 forint. 1036 darab 4 találatos szelvény született, ők egyenként 9520 forintot nyertek. 3 találatos szelvényből 19 106 darabot adtak fel, értük egyenként 3140 forint a nyeremény.
Telitalálatos szelvény híján a következő játékhéten már 535 millió forint lesz a nyeremény.