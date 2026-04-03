Országszerte megjelent a háziállatokra is veszélyes álveszettség, az Aujeszky-vírus

2026-04-03 18:21:00 CEST

Különösen a kutyákra és macskákra jelent súlyos kockázatot. A szakember fokozott óvatosságra int: a fertőzés gyors lefolyású és szinte mindig végzetes lehet az érintett állatok számára.

Az elmúlt hetekben több hazai térségből is érkeztek hírek arról, hogy újra felbukkant az úgynevezett Aujeszky-betegség, más néven álveszettség. A fertőzés jelenlétét több helyen, köztük a Dunántúlon, és Baranyában is kimutatták, és egyes területeken vadállatok - például rókák - tömeges pusztulására hívták fel a figyelmet.

A vírus elsősorban a sertéseket érinti, de más emlősök, így a kutyák és macskák könnyen megfertőződhetnek, de még juhok, lovak is – nyilatkozta a Népszavának Nagy Angéla állatorvos. A probléma súlyosságát az adja, hogy ezeknél az állatoknál a betegség rendkívül gyors lefolyású, és a legtöbb esetben nem gyógyítható. A vírus az emberre nem jelent veszélyt, így humán megbetegedést nem okoz.

A kórokozó leggyakrabban fertőzött vadállatokkal - különösen vaddisznókkal - való érintkezés útján terjed. „A kutyák például könnyen megfertőződhetnek, ha vadászat során kapcsolatba kerülnek fertőzött zsákmánnyal, vagy akár egy erdei séta során beleharapnak egy elhullott állatba.” Az állatorvos szerint ezért különösen fontos, hogy

a kutyákat erdős, vadban gazdag területeken pórázon tartsuk, és ne engedjük, hogy ismeretlen eredetű állati maradványokhoz nyúljanak.

„A betegség tünetei gyorsan jelentkeznek, és általában súlyos idegrendszeri zavarokkal járnak. Jellemző lehet a nyugtalanság, a túlzott izgatottság, az erős viszketés, valamint a koordinációs problémák.” Hozzátette, az állapot rövid idő alatt romlik, és sajnos sok esetben nincs lehetőség hatékony kezelésre. Éppen ezért a megelőzés kulcsfontosságú. „A kutyákat érdemes ellenőrzött környezetben sétáltatni, és kerülni kell az olyan helyeket, ahol vadállatok gyakran megfordulnak. A nyers hús etetése szintén kockázatot jelenthet, ha az fertőzött állattól származik.” Elmondta, ha a gazdi gyanús tüneteket észlel, azonnal állatorvoshoz kell fordulni. Bár a betegség sok esetben nem gyógyítható, a gyors diagnózis segíthet kizárni más, kezelhető kórképeket, és megelőzheti a további fertőzéseket.

Aujeszky Aladár magyar mikrobiológus különítette el az emberre is veszélyes veszettségtől még a XX. század elején az álveszettségnek is nevezett vírust. Az Aujeszky-vírus nem új keletű probléma, mégis újra és újra felhívja magára a figyelmet. A szakértők szerint a klímaváltozás, az állatállomány mozgása és az emberi tevékenységek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fertőzés időről időre felbukkanjon.