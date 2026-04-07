Választ Bulgária is, a szófiai kormány válságstábot hozott létre az orosz beavatkozás ellen

2026-04-07 19:52:00 CEST

Miközben minden szem az április 12-i magyarországi parlamenti választásra szegeződik Európában, elsikkad az egy héttel későbbi megméretés, holott Bulgáriában aggódnak egy esetleges orosz beavatkozás miatt.

A bolgár hatóságok nemcsak tartanak az orosz beavatkozástól, hanem mindent megtesznek a „román forgatókönyv” megismétlődésének kivédéséért, számolt be tegnap a görög Protagon portál és a román közszolgálati média hírügynöksége, a Rador az olasz Corriere della Sera és a Politico információira hivatkozva. Bulgáriában április 20-án rendeznek előrehozott választást, ez lesz a nyolcadik voksolás öt éven belül.

A balkáni ország tanult a román leckéből és semmit sem bíz a véletlenre, múlt héten Brüsszelhez fordult segítségért és saját hatáskörben is lépett. A Politico Europe beszámolója szerint Bulgária felkérte az európai biztonsági szolgálatokat koordináló Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS), hogy azonosítsa és elemezze azokat a külföldi szereplők által indított kampányokat, amelyek célja a közvélemény befolyásolása.

Ez egy olyan mechanizmus, amelyet általában a szomszédos országok érdekében aktiválnak az orosz beavatkozás ellen, mint történt a moldovai választás esetében is. Ugyanakkor Bulgária kérte a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) alapján a „gyorsreagálású rendszer” aktiválását is – aminek segítségével szembeszállhatnak olyan platformokkal, mint a Meta, a Google vagy a TikTok a folyamatban lévő dezinformációs kampányok. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy a folyamat már megkezdődött.

A szófiai külügyminisztérium mindemellett létrehozott egy válságstábot, amelynek feladata a külföldi beavatkozásokra adott válaszintézkedések koordinálása. A stáb Tanácsadója Christo Grozev a Bellingcat portál világszerte elismert oknyomozó újságírója. Március közepén a szófiai kormány leült tárgyalni a TikTok vezetésével is a hálózaton terjedő dezinformáció kérdéséről. (Mint ismert, a 2024. november végi romániai elnökválasztást elsősorban a TikTok manipulálásával siklatták ki az oroszok, így sikerült az addig gyakorlatilag ismeretlen újfasiszta, Nyugat-, és NATO-ellenes Călin Georgescuból két hét alatt győztest kreálni. A beavatkozás miatt a román alkotmánybíróság megsemmisítette az első fordulót és új választást írt ki.)

Az olasz lap emlékeztet, hogy a román választás érvénytelenítése, bármennyire megalapozott volt, az állam és a hatóságok csődjét jelezte. Ugyanakkor felveti a kérdést, orvosolhatók-e a választás megsemmisítésével legálisan, a demokratikus jogállamba vetett hit megrendülése és a választás szabadságának sérelme nélkül a nemzetbiztonsági veszélyek?. Bulgária éppen ezért időben lépett ennek megelőzéséért.

A Corriere della Sera szerint Bulgária aggodalmai nem alaptalanok, az EU-ban ugyanis a dezinformációnak egyik leginkább kitett digitális média a bolgár, az elmúlt évek fejlesztései ellenére az egyik legkevésbé felkészült intézményi mechanizmussal. A Facebook a fő információforrás az internethasználók 82 százaléka számára, a Telegram is több mint 180 millió megtekintést gyűjtött tavaly, míg a TikTok és a YouTube továbbra is alig ellenőrzött platformnak számít. – A bolgár választási törvény szigorú szabályokat ír elő a választási kampányra vonatkozóan, de ezek csak a hagyományos médiára vonatkoznak. A dezinformáció nagy része átkerült az internetre. A román tapasztalatok alapján ez egy rendkívül veszélyes tendencia – magyarázta a Politicónak Georgi Angelov, a Sensika Technology online tartalomfigyelő cég elemzője.

A tanulmány szerint a politikai instabilitás és a nagy belső társadalmi, politikai feszültségek ideális terepet biztosítanak a befolyásolási és dezinformációs műveleteknek. Bulgária ilyen terep.

Megjegyezzük, a közösségi média ellenőrizhetetlensége nem kimondottan bolgár sajátosság, ha kisebb mértékben, de máshol is hasonló a helyzet. Magyarországon is nagy a feszültség, Magyarország mégsem tartotta szükségesnek az európai szakszolgálatok segítségét kérni az április 12-i voksolás tisztaságának garantálásához.

Ami az április 19-i megméretést illeti, a felmérések szerint győzelemre annak a Rumen Radev pártjának, a 2026. március 2-án alapított Progresszív Bulgáriának (PB) van esélye, aki az államfői székből állt fel a parlamenti választás kedvéért. Rumen Radev korrupció elleni fellépéssel kampányolt, mondván, a bolgár demokrácia nem fogja túlélni, ha minden marad a korrupt hivatalnokok és szövetségeseik kezében. Úgy tűnik, ez az elég egyszerű üzenet célba is ért, a PB az előrejelzések szerint a voksok 33 százalékát gyűjtheti be, 15 százalékkal többet az illiberális rezsim kiépítésével kísérletező Bojko Boriszov exkormányfő Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű pártjánál.