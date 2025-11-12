Bolgár és európai vezetők sorakoztak föl Szófiában, hogy meggyőzzék a kételkedőket, nem kell félni az euró bevezetésétől

Európai Unió;euró;Bulgária;

2026 januárjától Bulgária is eurót használ majd, és arról, hogy ez a jó lépés, a kormány és európai vezetők próbálták meggyőzni a kételkedő állampolgárokat.

Bolgár és európai vezetők sorakoztak föl Szófiában, hogy meggyőzzék az egyelőre kételkedő bolgárokat, nem kell félni az euró bevezetésétől.

Bulgáriának európai országként nem is lehetne másfelé haladni, az euró bevezetése történelmi lépés - hangsúlyozta Dimitar Radev, a Bolgár Nemzeti Bank elnöke az ügyben tartott konferencián.

Bulgária 2026. január elsejétől a huszonegyedikként csatlakozik a közös európai pénznemet használó országokhoz. Vladis Dombrovskis, gazdasági ügyekért felelős uniós biztos egyenesen úgy fogalmazott, az euró a geopolitikai erő és a stabilitás szimbóluma.

Nem mindenki osztja ugyanakkor ezt a lelkesedést, a legutóbbi felmérés szerint a bolgár lakosság 51 százaléka támogatja a nemzeti valuta, a bolgár leva feladását. A leghangosabb ellenzők az orosz-párti szélsőjobboldali Újjászületés párt, amelyik számos tüntetést szervezett a pénznem lecserélése ellen.

Dombrovskis ígérete a kiszámíthatóságról a maga módján már meg is történt Szófiában, hiszen a viszonylagos stabilitást a bolgár belpolitikában részben éppen a közös pénzhez való csatlakozás terve hozta el. Négy éven belül hét választást tartottak, aminek a vége rendre patthelyzet volt a parlamentben. Az euró bevezetéséhez viszont kellett az infláció elvárt szint alá préselése és a szükséges törvénymódosítások elfogadása, ami csak nagykoalícióval tudott megszületni.

A bolgár politikában a GERB nevű, jobbközép, nyugati orientációjú párt régóta megkerülhetetlen volt. A testőrből lett politikus, Bojko Boriszov uralta párt több korrupciós botrányt is túlélt, közben - kritikusok szerint - Boriszov a teljes államot maga alá gyűrte.

A posztkommunista szocialista párt számított sokáig a fő ellenfélnek, ők hagyományosan inkább oroszbarát politikát folytattak. Erre a kettősségre válaszul született a liberális, antikorrupciós pártok szövetsége, amely különböző formációkban elért ugyan sikereket, de egyedüli kormányzásra nem volt képes. Hasonlóan jött létre a populista Van Ilyen Nép! (ITN) nevű formáció is, amit egy énekes-üzletember, Szlávi Trifonov alapított. Emellett sokszor a mérleg nyelve lett a török kisebbség körében erős Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért (DPSZ) párt, amit az amerikai kormány által korrupcióért szankcionált politikus-oligarcha Dejan Pejevszki vezet. A nyíltan oroszpárti erők pedig mindenkivel szemben álltak a parlamentben, így a kormányok vagy még megalakulásuk előtt, vagy nem sokkal utána buktak meg az elmúlt években.

A tavaly októberi választások után a győztes GERB végül a szocialistákkal, az ITN-nel és Pejevszki külső támogatásával tudott koalíciót alakítani. Boriszov a háttérben maradt, megbízható embere, Roszen Zseljazkov ülhetett a miniszterelnöki székbe, az euró bevezetéséhez szükséges utolsó lépések ígéretével láttak neki a munkához. A nemzetközi elismerést bizonyára az is fokozta, hogy immár a szocialisták is Ukrajna és a NATO támogatása mellé álltak. Boriszov arra mindig is ügyelt, hogy a komoly jogállamisági problémák ellenére az európai egységet ne bomlassza, kiszámítható tagja volt az Európai Néppártnak, cserébe a nyugati kritikák a korrupcióról visszafogottak maradtak.

Zseljazkov a szófiai konferencián egyértelmű sikerként mutatta be, hogy teljesítették az euróhoz szükséges összes feltételt. Szerinte az euró hasznát hamarosan látni fogják az emberek, a bizalmat Európa-ellenes hangok akarják csak aláásni.

A közös pénz biztonságot, stabilitást, alacsonyabb kamatokat fog elhozni, tette hozzá.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke úgy nyilatkozott az eseményen, hogy különösen egy kis, nyitott gazdaság számára fontos a közös pénz bevezetése. Ugyanakkor megérti a félelmeket, minden országban hasonló aggodalmakat hallott. Lagarde szerint az euróhoz való csatlakozás ráadásul azzal jár, hogy a bolgár nemzeti bank képviselőjének is számít a szava az Európai Központi Bank egyes döntéseiben.

Az emberek egyik legfőbb félelme az árak hirtelen megugrása. A legutóbbi csatlakozó Horvátországban ugyanis kilőtt az infláció. A horvát példa azonban csalóka, ők 2023 január elsejével éppen egy olyan időszakban váltották le a kunát, amikor az egész kontinensen rekordinfláció volt. Dombrovskis hangsúlyozta, a tapasztalatok szerint a pénznemek átváltása egy egyszeri 0.2 és 0.4 százalék közötti áremelkedést okozott a többi országban, ennél számottevőbb változásra a bolgároknak sem kell számítani.

A jövőben kiszámítható monetáris politika fontosságára hívta föl a figyelmet Krisztalina Georgijeva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatója is. A bolgár Georgijeva emlékeztetett, hogy Bulgária 2007-es EU csatlakozásakor a vásárlóerő-paritáson számított GDP az EU-s átlag egyharmada volt, mára elérték az EU átlag kétharmadát, de szükség van további, nehéz lépésekre a növekedés fenntartásához.

Többen elismételték a statisztikát, miszerint ma az eurót használó országok lakosságának 83 százaléka támogatja a közös pénz használatát. Szófiában a vezetők remélik, a bolgárok lelkesedése is hasonló lesz, csak győzzék kivárni.