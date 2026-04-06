A Batthyány téren és a rakparton tartja az eredményváró rendezvényét a Tisza Párt

2026-04-06 21:01:00 CEST

Azt egyelőre nem tudni, hol tartja a Fidesz, ám aligha lenne meglepő, ha ismét a Bálnában lenne az esemény.

A Tisza Párt központi eredményváró rendezvényét Budapesten, a Országházzal szemben, a budai oldalon, a Batthyány téren és a rakpartokon tartja - közölte lapunknak is elküldött tájékoztatásában az ellenzéki párt.

Az eseményre mindenkit várnak.

Az ellenzéki párt eddig egyszer tartott eredményváró rendezvényt: 2024-ben, az európai parlamenti választások éjszakáján.

A Fidesz eredményvárójának helyszíne egyelőre nem ismert. A kormánypártok politikusai - mondhatni hagyományosan - a Bálnában szokták tölteni a választások éjszakáját.



