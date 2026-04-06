A Batthyány téren és a rakparton tartja az eredményváró rendezvényét a Tisza Párt

A Tisza Párt központi eredményváró rendezvényét Budapesten, a Országházzal szemben, a budai oldalon, a Batthyány téren és a rakpartokon tartja - közölte lapunknak is elküldött tájékoztatásában az ellenzéki párt.
Az eseményre mindenkit várnak.
Az ellenzéki párt eddig egyszer tartott eredményváró rendezvényt: 2024-ben, az európai parlamenti választások éjszakáján.
A Fidesz eredményvárójának helyszíne egyelőre nem ismert. A kormánypártok politikusai - mondhatni hagyományosan - a Bálnában szokták tölteni a választások éjszakáját.