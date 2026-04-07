Volodimir Zelenszkij energetikai létesítményekre vonatkozó részleges tűzszünetet javasol

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök energetikai létesítményekre vonatkozó részleges tűzszünetet javasolt Oroszországnak hétfő esti videóüzenetében.
Az ukrán vezető úgy fogalmazott,
„amennyiben Oroszország hajlandó felhagyni a támadásokkal energetikai létesítményeink ellen, úgy mi is készek vagyunk ugyanolyan módon válaszolni”.
Zelenszkij szerint a javaslatot amerikai közvetítők útján eljuttatták Moszkvának. Az ukrán elnök azt is közölte, hogy előzetesen a hadsereg főparancsnokságával Oroszország területén lévő objektumok elleni további támadásokat beszélt meg.Volodimir Zelenszkij szerint Oroszország hidakat és gátakat támadhat, de a vasutat is célba veheti