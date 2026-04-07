Volodimir Zelenszkij energetikai létesítményekre vonatkozó részleges tűzszünetet javasol

2026-04-07 06:27:00 CEST

A kezdeményezést amerikai közvetítők útján juttatták el Moszkvának.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök energetikai létesítményekre vonatkozó részleges tűzszünetet javasolt Oroszországnak hétfő esti videóüzenetében.

Az ukrán vezető úgy fogalmazott,

„amennyiben Oroszország hajlandó felhagyni a támadásokkal energetikai létesítményeink ellen, úgy mi is készek vagyunk ugyanolyan módon válaszolni”.

Zelenszkij szerint a javaslatot amerikai közvetítők útján eljuttatták Moszkvának. Az ukrán elnök azt is közölte, hogy előzetesen a hadsereg főparancsnokságával Oroszország területén lévő objektumok elleni további támadásokat beszélt meg.