Volodimir Zelenszkij szerint Oroszország hidakat és gátakat támadhat, de a vasutat is célba veheti

2026-04-03 13:56:00 CEST

Ahogy a vízerőműveket és a szivattyúállomásokat is.

Az ukrán hírszerzés szerint fennáll a veszélye annak, hogy Oroszország hidakat, gátakat, vízerőműveket, valamint az ivóvízellátást biztosító szivattyúállomásokat támad – közölte Volodimir Zelenszkij pénteken újságírókkal.

Az ukrán elnök elmondta, azokból a dokumentumokból ítélve, amelyeket a hírszerzéstől kaptak,

az oroszok a logisztikát fogják támadni, beleértve a vasutat, emellett a vízellátást és komoly infrastrukturális létesítményeket, hidakat, gátakat, vízerőműveket, valamint szivattyúállomásokat is célba vehetnek.

Hozzátette, hogy a légierő már dolgozik a légvédelem megerősítésén, a rendszerek megfelelő integrációján, és bizonyos helyeken további fizikai védelemre is szükség van. Kiemelte, hogy a helyi önkormányzatoknak is foglalkozniuk kell a kérdéssel. – Minden megyei hatóságnak és közösségnek részt kell vennie a megfelelő felkészülésben – jelentette ki.

Zelenszkij megjegyezte: az oroszok azt remélték, hogy ezen a télen megtörik Ukrajnát, azonban kimerítették rakéta- és drónkészleteiket.

– Őszintén meg kell mondani: nagyon nehéz volt számunkra, mert kitartóan támadtak bennünket, rombolták a fűtés és az áramtermelés infrastruktúráját

– tette hozzá.

Az elnök elmondta, hogy az MI6 brit hírszerzés szerint az ukrán hadsereg helyzete most jobb, mint az elmúlt tíz hónapban volt. – Ez az ő megállapításuk, de minden partnerünk így látja. Figyelembe véve a területeink megszállását és felszabadítását, jelenleg enyhe előnyben vagyunk: mintegy húsz négyzetkilométerrel többet szabadítottunk fel, mint amennyit a megszállóknak sikerült elfoglalniuk – fejtette ki.

Hangsúlyozta, hogy

a húsvéti tűzszünetre vonatkozó ukrán javaslat továbbra is érvényben van, de szerinte Oroszország nem áll készen erre.

A fronthelyzetet kommentálva Zelenszkij kijelentette, hogy Oroszország aktivitása kedvezőtlen időjárás esetén fokozódik. – Az oroszok tisztában vannak azzal, hogy a nyár közeledtével nő a nappalok hossza, ami megnehezíti számukra az észrevétlen előre nyomulást – mutatott rá az ukrán elnök.