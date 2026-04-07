JD Vance: Bárkivel együttműködünk, aki megnyeri a magyarországi parlamenti választást

2026-04-07 14:29:00 CEST

Együttműködünk bárkivel, aki megnyeri a választást, de biztos vagyok benne, hogy Orbán Viktor nyer – mondta JD Vance a Reuters kérdésére arról, akkor is kitart-e az amerikai–magyar aranykor, ha a Fidesz veszít az április 12-i megméretésen.

A kérdés és a válasz így hangzott: – Ha Orbán Viktor miniszterelnök úr veszít, akkor kész-e az Egyesült Államok arra, hogy együtt dolgozzon az új vezetéssel, akkor is lesz-e aranykorszak? – Természetesen, mi együttműködünk bárkivel, hiszen szeretjük Magyarország népét. De azt gondolom hogy Orbán Viktor nyeri meg a soron következő választást, ebben biztos vagyok.

Orbán Viktor kényszeredetten elmosolyodott. – Ez a terv – mondta.