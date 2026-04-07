Antiszemita, neonáci megnyilvánulásai miatt kitiltották Kanye Westet az Egyesült Királyságból

2026-04-07 17:06:00 CEST

A rapper villámgyorsan egységet, békét és szeretetet kezdett hirdetni.

Lemondták a londoni Wireless Festivalt, és minden jegytulajdonos teljes visszatérítést kap, miután az antiszemita kirohanásairól hírhedt Kanye West amerikai rappernek megtiltotta a belépést az Egyesült Királyságba a londoni belügyminisztérium. A hírt a rendezvény tette közzé a honlapján. Mindez azután történt, hogy a fesztivál szervezői múlt héten bejelentették, hogy Kanye West (másik művésznevén Ye) a júliusi, háromnapos londoni esemény főfellépője, ami ellen Phil Rosenberg, a brit zsidók ernyőszervezete, a Board of Deputies of British Jews elnöke, illetve brit politikusok és a fesztivál egyes szponzorai is tiltakoztak – írta meg a BBC.

A Sky News szerint a rapper egy közleményben azt írta, hogy az egyetlen célja az, hogy eljöjjön Londonba, és tartson egy „változásra irányuló” előadást, amely az egységet, a békét és a szeretetet hozza el a zenén keresztül, és nagyon hálás lenne, ha találkozhatna személyesen a brit zsidó közösség tagjaival, hogy meghallgathassa őket. Válaszul Phil Rosenberg azt nyilatkozta, hogy a Board of Deputies of British Jews szervezet hajlandó vele találkozni, amennyiben Kanye West nem lép fel a fesztiválon. Hozzátette, még nincs egy éve, hogy az énekes megjelenttette a Heil Hitler című számát, amely a rapper antiszemita megnyilvánulásai csúcsa nevezett. „Bár ma bűnbánást mutat, legújabb albumán szerepel egy olyan dal, amelyet először tavaly adtak ki, és amelynek a visszataszító Gas Chamber (Gázkamra) a címe. A zsidó közösség előbb őszinte bűnbánatot és változást akar látni, mielőtt elhinné, hogy megfelelő helyszín az őszintesége bizonyításához a Wireless Festival nagyszínpada” – fogalmazott Phil Rosenberg.

A rapper tervezett fellépésére korábban a szponzorok is válaszoltak: a Sky News értesülései szerint a Rockstar Energy, a Pepsi és a Diageo italgyártó cég is kiszállt a projektből, és a Wireless Festival hivatalos fizetési partnere, a PayPal sem akart megjelenni a jövőbeli promóciós anyagokban.

Megszólalt Keir Starmer miniszterelnök is, rendkívül aggasztó, hogy Kanye Westet „korábbi antiszemita kijelentései és a nácizmus dicsőítése ellenére” is meghívták. A Konzervatív Párt arra szólította fel a kormányt, hogy tagadja meg az amerikai rapper belépését az Egyesült Királyságba.

Kanye West 2025 elején kezdett gyűlöletkeltő posztokat megosztani a közösségi médiában, tavaly májusban pedig kiadta a Heil Hitler című számot is. A Huffington Post kiemelte, hogy az előadó idén januárban egy egész oldalas hirdetést tett közzé „Azoknak, akiket megbántottam” címmel a Wall Street Journalban, hogy bocsánatot kérjen. „Nem vagyok náci, sem antiszemita”, és „Szeretem a zsidó embereket” – állt a hirdetésben. Viselkedését a bipoláris I. típusú zavarára vezette vissza, amely szerinte egy huszonöt évvel ezelőtti autóbaleset következménye.