Titkos megállapodás Presserék és Kanye West között

Peren kívüli megállapodás született Presser Gábor és Adamis Anna, valamint az amerikai hiphopsztár, Kanye West között. A magyar szerzőpáros tavaly májusban perelte be Westet a Gyöngyhajú lány című dal engedély nélküli felhasználása miatt- számolt be a fejleményekről a librarius.hu. Nagyon örülök, hogy vége van – közölte Presser Gábor pénteken.A zeneszerző nem sokkal azután mondta ezt, hogy kézbe vette a megállapodást, amelyről az amerikai Page Six hírportál adott hírt.