Költészet napi „vízválasztó” víziók

2026-04-11 08:29:00 CEST

Tizenegy költő – tizenegy vers. Idén a költészet és az országgyűlési választások napja „összeér”. Jeles, egyben kedvelt alkotóinkat e „kettősség” mentén kértük fel lehetséges jövőképek megverselésére – a ránk virradó április 13-i valóság eldönti majd, melyik és hogyan teljesülhet be. Ám mit sem változtatva a költemények érvényességén. Felkért szerzőink: Csősz Gergő, Ferenczfi János, Géczi János, G. István László, Horváth Eve, Lukács Flóra, Makó Ágnes, Mics Ildikó, Nyilas Atilla, Tábor Ádám és Vörös István.

Csősz Gergő: havárianapló

Mint a karambol után a hatalmas csönd. Alig egy-két

perce suhantunk, sejtve ugyan, hogy rossz az irány, ám

mégis volt haladásérzet, ha viszonylagos is, volt

kint a menetzaj, a szélsusogás, a makacs makadámút

rücske, amint koptatta az abroncsról profilunkat,

légkürt harsant, távolodó kamion zötyögése,

fém fém ellen, vad külső-belső monológok,

hörgés diffundált a motortérből az utasba,

ott a nyomástól lángba borítva a hétközeinket;



zászló, zászló, szív, sűrít, lent tart, kipufogtuk

lelki kiégéstermékünket környezetünkbe.

Adrenalinból nyert mozgási energia hajtott

minket idáig, az üss vagy fuss dramaturgia mentén,

ennek azonban vége ezennel. Most csak a csönd van,

köztes lét, stabil oldalfekvés, várjuk az infót

(rendőrt, mentőt, Szent Pétert, Hádészt − aki ráér),

hogy mi következik és hogy mekkora bajba kerültünk…

Dzsentrifugális erő el nem veszik, átalakul csak.

Ferenczfi János: Ez a feladat

Tisztelettel Attilának, Miklósnak, és másoknak

Ki tiltja meg, hogy felrójam eltiport

hosszú éveimet?

Mind, amit álmodtunk gyarmati létben,

gyomrunkban émelyeg.

Sorsok sokasága hullott a mélybe,

nemzedékek vágya és reménye, mint

viharvert levelek.



*



A gondolatok úgy hullnak rám, akár

az alkonyi eső.

Rabságom belül lassan növekszik, mint

a Hold karéja nő.

Gyanakvón néz rám szomszédom, kedvesem,

megjegyzik, mit hozhatnak fel ellenem,

mert azt hinni merem.



Még csönd van. Csönd. A mélyben vihar fogan,

hisz nincs mit vesztenünk.

És váratlanul előtör reményünk.

Bennünk küzd, és velünk.

Csodálva nézem, elolthatna engem,

hisz apró láng csak a szabadság bennem,

míg elnyomott vagyok.



Magad teremted béklyód, fogságodat.

Rab vagy, nem kell lakat,

S ha előbukkan a hatalom, bentről

figyel rád, és jelent.

Magad emeled fel rút zsarnokodat,

Elhagyod hited, a gondolatokat.

Nem élet ez. Habár



e lángoktól átölelt, kicsi ország

a dacból született.

Eleven jogot ragadtunk magunkhoz,

örök rebellisek.

De ránk hágott százévnyi balszerencse,

hogy jelenünk zsarnokát megteremtse.

Porlik már, szétpereg.



Én tagadom a nyomorító rendet!

Van még bennem remény.

Nem hiszem, hogy örökké bennünk élhet,

aki alattomos.

Nem hittem népet, ki zsarnokot választ,

gyáván tesz hitévé sok hazug választ,

és testvérén toroz.



Én nem ilyennek képzeltem e népet.

Pedig hát engem is

kirekesztettek. Sorsomat ellopták,

bár nem idegenek.

Rút tolvajok martalékává tették.

Verejtékem árát is mind felélték,

minden reményemet.



*



Öregszem már. Szaporodik testemben

a szokott fájdalom,

és szívemben a halál. De hitem van,

és tűrni nem fogom,

hogy ott, ahol nem volt szabad az apám,

ahol nem lehettem szabad önmagam,

ott rab legyen fiam.



A zsarnok engem bentről nem vezérel.

Isten szerint szabad

minden lélek, akit csak Ő teremtett,

nem kartotékadat.

Eljön a szabadság. Most megteremtjük.

Láncainkat szép reményre cseréljük.

Ez ma a feladat.

Géczi János: Két részlet a Komédiából

(Íme)



Hátán a sörte sprőd, ha ujj járkál

közte, hangokat kelt, sercegőket.

Íme a disznó. Mocsokban fetreng.

Hegyet és mennyet áthat a szaga.

Társairól röfög az óljában,

akiket, ha habzsolva nem fal fel

malackorukban, akkor azok rég

szétmarták volna és zabálják fel.

Ráborulva az ólra az égbolt,

megvilágítja mind a részletet,

kiterjedést juttat az ajtónak,

rést a kerítésnek, kulcsot zárnak.

Nem marad egyéb, mint rád függesztett

két könyörgő szem, szuszogó ormány,

meggyötört lélek. A holnapi hús

szennyes alakja. Holott csak körme

körül volt korábban latyakos,

ma csülkéig ér a szaros este.





(Az éjszakában)



Ki érzi jól magát a sötétben,

hallottam, amikor a kikötőt

elhagytam, ha nem maga a sötét?

Véletlenek melyik birodalmát

tekintsem, ami miatt egyre ide-

zúdultak a sorsüldözöttek?

Hogyan rendezte befogadókra

és kitagadókra az errefelé

lakókat, hogy egyik a nemzetét,

másik a vallását cáfolta meg?

Miért osztja szét

a népemet lövészegyletekre?

Vajon elmondhatom-e még, hamva

a tetemnek, mint a könyvnek, szürke,

és rendeltetésszerűen fognak

lezajlani a kihajózások?

Pusztán egyetlenegy tócsa szeme

szerettem volna égkéken lenni.

G. István László: Adjátok meg

Valaki felmutatott egy aranyat.

Adjátok a császáréit a császárnak, adjátok

az Istenéit az Istennek. Az arany egyszerű,

ha ránézek nem is látom. Úgy porlik át

ujjaim között, mint a liszt. Mintha a pénzt

egy fordított Mídás érintené. Ágyam mellett

egy pohár. De kié a víz? Sábát rászedte Salamon.

Miféle tüzet oltok el, ha megszomjazom?

A császár kisajátítja azt is, leütöm

poharát. El kell rekesztenem a szomjam,

de hol a gát? Ami hozzám tartozik,

elidegeníthetem-e? Ha gátat építek, a lemondás

nem sírkövem építi-e? Vajon egy szomjnak

marad-e neve? Vagy lesz belőle torkolatáig

terjeszkedő folyó, s ha el is ér a tengerig,

nem tudja, mire jó. Kit engesztel ki a fény,

ha a vég a kezdet, s a kezdet a vég?

A világosság ölelése világ nélkül elég?

Horváth Eve: A rendszer nem válaszol

Hull a hó, ma fehér kardigánban hallgatom a lehetetlen

hangját, és olyan nyelven szólok, ami még nem létezik.

A gyógyszeres doboz, vagy egy zárójelentés riasztó és

érzéketlen magányosságában dobbanások süketszobája,

valami félreérthetetlen halálcella, jövő-paralízis egzisztál.



Fülemben érdes fűrészelés, a Revolut-kártyámon átutalás,

a megdöbbent naptárból kitépett lapon ülök egy macskaszőrös

széken. Ki fog kit megölni, azt még nem tudom. Ölemben

diktátor dorombol, rendezem a könyvtáramat a library-

thingen, rám ír egy nyugdíjas IT-mama a Szilícium-völgyből.



Sohasem szerettem ugyanolyan lenni. Legszívesebben még

az emberre sem hasonlítanék. Szégyellem, hogy reggel nekem

is kakálnom kell. Borzalommal tölt el a kapcsolatok primitív

és fennkölt összevisszasága, a nyelvet öltött valóságtagadás.

A propaganda dallamtapadása mindenkire hatást gyakorol.



A mosógép lejárt, Trump alsógatyáját feltekerte a dob. Nézem,

a szűrőt eltávolítva, hogyan ömlenek ki síkos maszatokként

belőle a parányi orbánviktorok. Nekem mi marad? A monoton

működésben elkoptatott én, tokkal-vonóval együtt is csupán

egy, a szeretetnek kitett, általa kitartott, strichelő remény.



Lelkem kolhozában sorban állnak a bátor állatok. A jelen egy felismer-

hetetlenségig szétroncsolt arcú szerető. Tikkel a kurzor, mint a gépem

autonóm idegrendszere, valamit mindig akarva, akaratlan. Megnyitott

ereimen cincogva buggyannak ki a szavak, agyvelőm a télbúcsúztató

imbolc ünnepén a rendszer újratelepítésére készül.

Lukács Flóra: A víz emlékezete

Ne veszítsétek el a bizodalmat.

Nem tudom, miben, de elveszíteni sem éri meg.



A tehetetlenség a helyváltoztatás szükségletét aktiválja,

a szégyen minden egyéb érzést megelőz és kizár,

kiszakítani magadat a rituálisan szabályozott többesből,

szabadulni szokásrendtől,

az izolált, törzsi nyelvtől,

hamis intonációktól.



Kilépni a nemzeti tébolydából,

a rutinos realitás sötét iszapjából,

a statikus tompultságból,

a felszínes racionalitásból,

a mások valóságából.



Újratanulni a létezés ritmusát,

amíg a lélek áldozatra hurcolja a tétovázó testet.

A menekülésnek és a hűségnek hasonlók a reflexei.



*



Akár az idő vágóhídjára hajtott állatok

jármaikkal, zabláikkal, hevederekkel

dübörögnek végig a pallón,

maguk mögött hagyva

az elvillanó holnapok örök sorát.



Hajóra szállnak semmi tartalékaikkal,

az esélytelenség ellenére hullámzónákban keresnek feloldozást.

A szelek áldása rajtuk.



Távolodva a szárazföldtől

nézik a repülőhalak iramát,

halászhajók madonnás zászlóit, a habmezőket,

az áradó, fölmorajló, harsogó, evoézó tengert.



Hánykolódva a titáni világban

a sós szél orrukba leheli

az élet leheletét,

a tetszhalottakba visszatér az élet,

az anyag a természethez adaptálódik.



A purgatóriumi hőségben,

a -talanság otthonosságában,

a távolság olvasztótégelyében

nyugtalan vibrálnak, izzanak az őrületben,

légies kábulatban, pompás szédülésben,

ringanak kőparadicsomok felé.



Nézed ezeket az emberi szeráfokat,

felpárázó testeket, fénylő nyakszirteket,

csigásodó, csapzott hajak tömegét,

melleken elnyíló ingeket,

a hús testformáinak állandóságát,

a körvonal változatlanságát.



Olyanok, akár a galambok özönvíz után.



Önmaguk és mások emlékművei,

kvadrálnak a hely szellemével,

hosszú tagjaikkal beleágazódnak a jelenbe,

lélegezik a vizek teremtés előtti örök szagát,



a fénysugarak, akár a kardok,

dárdák járják át testüket,

órákon át folytatják néma küzdelmüket a széllel,

míg csípőcsontjuk ki nem fordul helyéből,

és megérzik alig elviselhető sokkját a könyörületnek.



Nézed nyers, vad, szabálytalan szépségüket,

látod, ahogy színük változik,

bagaria bőrük nyírfakátrány szagot áraszt,

rosszul felrakott, rájuk erőszakolt

hámok által feltört sebek nyomait őrzi.



A hegek húzzák, nem engedik szabadon mozogni

az izmokat, inakat, idegeket.

Felszámolják magukat a változás természetes tremolójában.



*



Nadrágszíjukat tfilinként karjukra tekerik,

megadják magukat az elemek formáló erejének,

az ölükig felcsapó víz fölé hajolva

pásztázzák az örökkévaló, opalizáló eget,

a megürült helyet, a forgó boltozatot,

a teremtett világ apszisát,

visszhangzó félkupolát, üvegharangot, tipolyt,

mint akiknek lemetszették szemhéjait.

A tekintet nyugvópontot nem talál.

Makó Ágnes: Most vasárnap

most hogy végre eltörölték a választásokat

abbahagyhatom a hírolvasást

nem kell követnem az eseményeket

nem kell megjegyeznem a politikai szereplők

nevét arcát mosolyát utódját

mostantól nem törődöm

a nyilatkozatokkal

véletlen elszólásokkal

kiszivárgott hangfelvételekkel

reakciókra adott további reakciókkal

a jelek tetemen nyüzsgő hangyák

mozgásuk megjósolhatatlan

nem kell már követnem szememmel

egyetlen hangyát sem



most hogy végre eltörölték a választásokat

ideje megtanulnom a saját dolgaimra koncentrálni

például a mosdókagylón képződő vízkőrétegre

ami a hírolvasás időszakában mindennap

fél milliméterrel vastagabb lett

sárgából barnává változott

míg el nem felejtettem

a mosdókagyló valódi színét

hírolvasás helyett lepucolhatom

minden héten vagy mindennap

videókat sem kell már nézni

barátokkal sincs értelme politizálni

helyette minden egyes használat

után közben és előtt

sikálhatom a mosdót

és különös élvezettel szedegetem ki

a lámpabúrából az évek óta odaszáradt

égett bogarak maradványait

ez igen

ügyes vagy és bátor

mondom magamnak



most hogy végre eltörölték a választásokat

vasárnap

most vasárnap

és minden vasárnap

egész nap csinos ingben

farzsebemben az okmányaimmal

és biztosan fogó golyóstollal

ünnepélyes komolysággal otthon maradok

egyesével összeszedem a morzsákat

a kenyérvágó deszka körül

keresek egy hangyabolyt

és minden hangyának adok egy-egy morzsát

hadd legyen jó napjuk

most vasárnap

Mics Ildikó: Átjáró

A szél a folyó felől tör be

a százéves házak határolta holt térre,

és a zegzugos, szűk közt kitöltve, kíméletlenül

legyalul mindent, ami az útjába kerül,

kiismertem már, meghajlok előtte,

test a test ellen feszül, és erőből,

összegömbölyödve tolom magam előtt,

míg haza nem enged,



viharos átjáró ez folyótól a városig,

a vasbeton épületek körbezárják a zajt,

szomszédok kora reggeli csevejét piacra menet,

részeg turisták éjszakai óbégatását, a kutyás férfi

sordinós negédességét, majd amikor

minden átmenet nélkül üvölteni kezd,

mert a hálátlan ebek szanaszét futottak,

lebetonozott, visszhangos átjáró ez,

forgalmasabb végén magaságyásban újratelepített

díszkert, utódja az előző ligetnek, amit egy nyárelőn

bontottak le, kiásva a cserszömörcét,

a kínai selyemmirtuszt, meg a többi virágzó dísznövényt,

úgy hírlett, a földbe szivárgott víz eláztatta

a környező házak pincéit, micsoda végzetes hiba,

pedig már zsongtak a méhek a fodrászszalon

és a tapasbár közötti buja zöldben, és szállt

a rózsaszín mirtuszvirág,

hogy aztán megint ne legyen itt semmi,



illetve ez így mégsem igaz, mert ide

mindig betör valami, ha más nem, délnyugatról a nap,

átlósan félbevágva a szemközti házfalat, derítőfényében

groteszk eklektika, légkondi kültéri szellőzője és málló,

szecessziós ornamentika, betör a bulihajók egyenzenéje,

jobb esetben egy kis delikát alkalmi jazz,

pitykés-pántlikás ünnepeken

kötelékben repülő vadászbombázók robaja

hangosbemondós felvezetéssel,

betör ide a high-tech, és betörnek viaszarcú kéregetők,

és az ő elvékonyodó, leeső mondatvégeik,



és beszivárog ide az is, aminek nem kéne soha,

mert ez itt egy békés városrész

lenne, itt írók, költők élnek, itt ugyanaz a távlat

a keresztutcák végén: folyó, fölötte az ég,

szóval beszivárog ide, ami kisszerű és ócska,

mint sűrű latyak a betonlap repedéseibe,

amikor elég lesz belőle, elindulok az átjáróból,

hátamba kapom a szelet, meglódulok a kertig,

kopár még, ott balra fordulok,

az utca ugyanolyan mint ilyenkor mindig,

torzók a fák, friss bécsiszelet-illat a sarokig,

francia pékség, könyvesbolt, zöldséges,

eper tízezerért, és ott a park, az életünk fele,

az ivókút, mellette dagonya és gyerekeink

lábnyoma az elmúlt másfél évtizedből,

jönnek mások is, még várunk kicsit,

aztán együtt elindulunk haza.

Nyilas Atilla: Elbocsátó üzenet

Neked most menned kell.

Nemcsak a felelősségteljes,

tájékozott, bátor emberek,

de elküldenek a folyók,

elküldenek a mezők,

elküldenek a hegyek,

el a fák és a kövek,

a felhők, a csillagos ég,

elhajt a tavaszi szél,

mint ördögszekeret,

egy borzongató hajnal

útilaput köt a talpadra,

kiteszi szűrödet a haza.

Nem kellek hozzá,

hogy a magyar nyelv

elijesszen téged

mint lápi lidércet.

Ahelyett, hogy elmenne

még százezer ember,

inkább te menj el –

neked most menned kell.

Tábor Ádám: Pohos

Ma nem engedtem be pohos levegőt a szobámba

Ma a pohos levegő engedett kint magába

A novemberi szmog beborította a budai Várat

A ködben pohos és szürke kiskirályok keverték fent a kártyákat

Séta közben eszembe se jutottak

Ha felszáll az évtizedes pohos köd a nyugati tavaszi szél úgyis

elfújja őket

Vörös István: Középhatalom

1



A világ jövője Magyarországon dől el –

nem azért, mert túl fontos,

éppen, mivel lényegtelen hely,

itt, aki nem ír verset, nem is ember.

Aki verset ír, nem jelenthet gondot.



A világ jövője Magyarországon dől el –

itt van aranyozva a legtöbb vasfej.

Vasfej az, aki mindenkivel undok,

éppen, mivel lényegtelen hely,

minden lényegtelent magának szentel,

bölcsnek nyilvánítják a gyakorló bolondot.



A világ jövője Magyarországon dől el –

a kénes forrás emberszájból tör fel,

van hozzá savószín szem, és alacsony homlok.

Éppen, mivel lényegtelen hely,

keverik a bánatot az ünneppel,

sikernek remélik a szaporodó gondot.

A világ jövője Magyarországon dől el –

éppen, mivel lényegtelen hely.





2



Magyarázni kell, hogy kétszer kettő nem öt.

„Na jó, de négy az biztos nem lehet!”

Szóljon inkább a „Pénzt vagy életet!”

„A harc a létért, jól tudjuk, örök.”

Hát nagy kérdés, hogy mit tudunk jól,

sok tévhitet terjeszt a kor.



Ki sem látszunk a bölcs dumák alól,

a józanságot kivetjük tudatunkból.

„Az véleménybuborék, amiben te élsz.”

Önként veszted el a reményt,

hitelt adsz a vegytiszta hazugságnak,

a töményben is volt mindig igazság,

ahogy minden héten van nagynéha vasárnap.



De most az igazságot véleménynek mondják.





3



A vers, a vers, a vers egyetlen

fegyverünk minden jellemátvilágításban,

amikor mindenki kedvetlen,

s a jövő felől a lelkeken nagy nyomás van.



Kár aggódni, már régen minden eldőlt,

de történni még bármi megtörténhet.



Ma pontosabban ismerjük a fertőt,

mint akárki más széles e vidéken.

Ezért szívesen exportáltuk,

pisztolyunk mintájára készültek nagyágyúk,

folyik a hülyeséggel való felfegyverkezés.

Ha megszabadulunk is, most már késő,

békeharc lett a semmittevés,

arcunk átformálja egy virtuális véső.