Gulyás Gergely szerint csak az Orbán-kormány tud ellenállni a háborús veszélynek

kormányinfó;

2026-04-09 10:38:00 CEST

Az M1 Híradó ellentmondást feltételez a Tisza Párt nyilvánosságban és zárt ajtók mögött megfogalmazott, háborúval kapcsolatos kijelentése között. Gulyás Gergely azt mondta, a béke és biztonság garanciája az Orbán-kormány, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció viszont „brüsszeli köldökzsinóron” lóg, az új hangfelvétel arról tanúskodik, hogy Magyar Péter pontosan tudja, hogy háborús veszély van, a kérdés innentől kezdve az, hogy ki tud ennek ellenállni, Gulyás Gergely szerint csak az Orbán-kormány.

A tárcavezető a „Medián-hamisításokkal” hozta összefüggésbe, hogy állítólag ukránok magyarul beszélő személyeket toboroznak zavarkeltésre.