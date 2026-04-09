Volodimir Zelenszkij: Nem avatkozom be a választásba, a döntés a magyarok kezében van

2026-04-09 10:35:00 CEST

Nem igazán tartja hasznosnak, hogy JD Vance eljött kampányolni Orbán Viktornak.

Az Egyesült Államok figyelmen kívül hagyta azokat a meggyőző bizonyítékokat, amelyek szerint Oroszország segíti Iránt az amerikai támaszpontok elleni támadások előkészítésében a Közel-Keleten - idézte The Guardian az ukrán elnök a The Rest is Politics podcastben adott nyilatkozatát.

Volodimir Zelenszkij azt mondta, megpróbálta felhívni a Fehér Ház figyelmét Moszkva és Teherán együttműködésére. Elmondása szerint orosz katonai műholdak felvételeket készítettek a Perzsa-öböl térségében és Izraelben található kulcsfontosságú energetikai létesítményekről, valamint a régióban lévő amerikai katonai bázisokról. A Kreml ezeket az adatokat és képeket átadta az iráni rezsimnek, hogy megkönnyítse a támadások végrehajtását.

Az ukrán elnök közölte, Donald Trump csapata nem látta át igazán, hogy valójában mit akar Oroszország. Arra a kérdésre, hogy ez miért lehet így, azt mondta: Trump két tárgyalója - Steve Witkoff és Jared Kushner - túlságosan sok időt töltött Vlagyimir Putyinnal és magas rangú tisztviselőivel. A két tárgyaló tavaly öt alkalommal is Moszkvába utazott, miközben Kijevbe egyszer sem látogattak el. A Trump-adminisztráció közben nyomást gyakorolt Ukrajnára, hogy mondjon le a keleti Donbasz régióról, ahol továbbra is súlyos harcok zajlanak. Putyin jelezte: kész lenne tűzszünetre, ha Ukrajna feladná ezt a területet. Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy jobban érti az orosz elnök gondolkodását és valódi háborús céljait, mint a Fehér Ház. Szerinte Putyin nem állna meg a Donbasz megszerzésénél, hanem ezután Dnyipro és Harkiv regionális központjait is megpróbálná elfoglalni.

Ami Magyarországot illeti, Volodimir Zelenszkij nem tartotta hasznosnak JD Vance magyarországi látogatását, amelynek célja az volt, hogy kampányoljon Orbán Viktor mellett. Egyúttal hangsúlyozta: nem kíván beavatkozni a vasárnapi választásokba, mert a magyar választók dolga azt eldönteni, mely pártot támogatják.