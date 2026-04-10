Kacifántos politikai teret teremthet az egyszerű Tisza-többség

Fidesz-KDNP;országgyűlési választások;Podcast;Tisza Párt;Galgóczi Eszter;

2026-04-10 05:45:00 CEST

Kicsit mindannyian machiavellisták lettünk - fogalmazott Galgóczi Eszter politikai elemző a kampányidőszakot értékelve a Népszava X26 podcastjében.

Legyintünk a szélsőséges kijelentésekre, eszközökre, főleg, ha a mi politikai oldalunk csinálja. Április 13. után azonban át kellene gondolni a normarendszert, hogy mit lehet és mit nem. A politikai elemző kiemelte: a független média meglepően aktív volt a tematizálásban, egymás után hozta az ügyeket, a politikusoknak így inkább a reagálás maradt. A társadalom döntő többsége pedig elfogadta: ez a választás a kormányváltásról szól.

Galgóczi Eszter felvázolta azt is, milyen politikai viszonyok, irányok várhatók különféle választási eredmények esetén. Az egyszerű Tisza-többség szerinte nagyon kacifántos politikai teret teremthet, de talán éppen ez segíthet kialakítani egy valódi parlamentáris működést. Az elemző nem számít arra, hogy az esetleges győzelem elmozdítaná a Fideszt egy kevésbé megosztó kurzus irányába.