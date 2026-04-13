2026-04-13 06:00:00 CEST

Bár az energetika, túlzás nélkül állítható, a fideszes kampány egyik fő témája volt, az ügyben Orbán Viktortól és társaitól a hajrában gyakorlatilag egy olyan állítás sem hangzott el, ami valami módon ne lenne igaztalan, megtévesztő, egyoldalú, sanda, sunyi átverés vagy csak sima hazugság. Mivel az utóbbi idők során több tucat fideszes kampányszöveget volt szerencsém végighallgatni, a propaganda belső szerkezete számomra világos. Egyrészt szigorúan előírt panelekből építkeztek. Ezek jó része kötelező, kisebb hányada választható, illetve személy- és helyszínfüggő. A rögtönzés tilos, a változtatás csak központi lehetett, ami önmagában alig feltűnő, de annál módszeresebb és akkor mindenki egyszerre módosít is.

A Fidesz energetikai üzeneteinek így gyakorlatilag semmi közük nem volt a valósághoz. De az esetleg néha odakeveredő tény-szilánkok is csak a nagy, központi sugallat alázatos díszei lehettek. Az utóbbi hetek során több ízben is bemutattam e fideszes hazugságokat és bízvást állíthatom, a tizedük se fért be. Orbán Viktor a kötelező ukránellenes blokkban például visszatérően felpanaszolta, hogy 2022-ben Zelenszkij elzárta a gázcsövünket, miközben bizonyára maga is tudja, hogy Magyarország 2021 óta Szerbia felől kapja az orosz fűtőanyagot. 2022-ben éppenséggel Putyin zárta el tucatnyi uniós tagállam gázcsapját. Bár a németeket ellátó Északi Áramlat felrobbantásával is Kijevet vádolják, az orosz gáz ukrajnai továbbítása csak 2025-ben szűnt meg, jogszerűen és úgy, hogy ez már senkit se ítélt fagyhalálra. Nem ő, nem akkor, nem azt, nem úgy, nem, nem és nem.

A tényszerű cáfolatok természetesen semmit se értek. Sőt, ez csak olaj volt a tűzre. Vagyis a Magyarországot 16 éve irányító csapatnak egyáltalán nem volt szempont, igazat állít-e.

A sajnálatos jelek szerint a bizalom megszerzése és megtartása sem ettől függ. Csak az előadásmód, a jó szöveg számít.

Tudják, hogyne tudnák, hogy hazudtak. De ez most nem felelsz vagy mersz, hanem politika, Magyarország, választás és hatalom. Vagyis bubek. Ez volt a tét. Tegnapig.