A trollfocis Antal Adrián az MTVA online igazgatója lett

2026-04-10 15:23:00 CEST

A mémoldalra nézve Orbán Viktor ölelése halálosnak bizonyult, a szerkesztő azonban jól fizető állást kapott a kormányzati propagandánál.

Megbízott online igazgatói posztot kapott az állami médiánál a szebb napokat látott TrollFoci szerkesztője, Antal Adrián - értesült a Media1.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) felsővezetőit tartalmazó internetes oldal valóban frissült és azon már megtalálható, hogy Antal Adrián lett az MTVA Online Igazgatóságának megbízott igazgatója, ezáltal a hírhamisítóként elhíresült Papp Dániel MTVA-vezérigazgató legközelibb munkatársai közé került.

Az egykor focis poénokkal népszerűvé váló oldal tavaly szegődött látványosan Orbán Viktor szolgálatába, de már előtte is a bedőlt fideszes propagandacsatornán, a Pesti TV-n volt műsoruk. A miniszterelnök tavaly márciusban osztott meg közös, összekapaszkodós fotót a TrollFoci adminjaival, majd egy baráti hangvételű beszélgetést tettek közzé. Ezen egyebek közt egy közös jótékonysági akcióról esett szó, ennek ellenére a kormányfő ölelése a mémoldalra nézve mondhatni halálosnak bizonyult: mint a Media1 emlékeztet, az oldalt azonnal kommentek ezrei lepték el, amelyek jelezték, hogy innentől kezdve kikövetik azt, s többen arra jutottak, hogy a TrollFoci, ami addig focis poénokkal szerezte a követőit, átvette a Megafon funkcióját.

Az oldal követőszáma azóta tényleg földbe állt: az addig nagyjából félmilliós követőszáma mostanra kevesebb mint felére, 192 ezerre zuhant vissza. Ehhez hozzájárult az is, hogy kialakult egy belviszály is az adminok között, amelynek következtében egy időre a mémoldal elérhetetlenné vált. Az alapító azóta háttérbe vonult, a csapat pedig szétszakadt és nyilvános üzengetések is előfordultak. Antal Adrián kezét azonban a NER láthatóan nem engedte el, így most ő felügyeli az MTVA digitális tartalmaiért felelős igazgatóságot.