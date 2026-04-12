Így kezdődött az egész Orbán Viktor és Magyar Péter szavazókörében

A miniszterelnök Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskola felső tagozatának Béla király úti épületében adja le a voksát.
Magyar Péter ugyanebben a kerületben, de a Mesevár Óvoda Alsó Svábhegyi úti épületében szavaz,
2026-04-12 06:57:00 CEST
A rendszerváltás utáni tizedik, az ellenzéki oldalon rendszerváltónak minősített parlamenti választást tartják vasárnap. A részvétel minden eddiginél magasabb lehet, és előfordulhat, hogy több helyen csak napokkal később lehet látni az eredményt.