Stuttgartban hosszú sor áll

A Telex írja, hogy Stuttgartban reggel fél 7-kor már hosszú sor állt a magyar főkonzulátus épülete előtt. egy kocsiból Oláh Ibolya dala, a Magyarország szólt, többen rendszerváltásról beszéltek.

A rendszerváltás utáni tizedik, az ellenzéki oldalon rendszerváltónak minősített parlamenti választást tartják vasárnap. A részvétel minden eddiginél magasabb lehet, és előfordulhat, hogy több helyen csak napokkal később lehet látni az eredményt.