Az átjelentkezők miatt már kora reggel elég nagy volt a tömeg Budapest XI. kerületében

Hosszú sorok a Csikihegyek utcában.

Átjelentkező szavazóból országszerte több mint 224 ezer van, fotósunk Budapesten a XI. kerületi Csikihegyek utcában lévő általános iskola előtt örökítette meg a sort. 

A rendszerváltás utáni tizedik, az ellenzéki oldalon rendszerváltónak minősített parlamenti választást tartják vasárnap. A részvétel minden eddiginél magasabb lehet, és előfordulhat, hogy több helyen csak napokkal később lehet látni az eredményt.