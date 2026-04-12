Kampánycsend nincs, csak a szavazókörök környékén

2026-04-12 07:42:00 CEST

Vasárnap a szavazás ideje alatt is szabad kampányolni, ez alól csak a szavazóhelyiségek 150 méteres környéke a kivétel.

A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat a szavazatszámláló bizottság tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz nyújthatnak be kifogást.

A szavazatszámláló bizottság tagjai - sem a választott, sem a megbízott delegált tagok nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot, amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat. Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy, jelkép, jelvény, dekoráció, amely befolyásolná döntésükben a választópolgárokat.

A szavazatszámláló bizottságnak rendszeresen ellenőriznie kell, hogy nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját.

A törvény azt ias tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.