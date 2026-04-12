Ausztráliában változást várnak

2026-04-12 15:53:00 CEST

Az időeltolódás miatt Sydney-ben jóval korábban szavazhattak azok a magyarok, akik éppen ott tartózkodtak vagy éppen az ausztrál városban élnek. 433-an regisztráltak, hogy részt vehessenek a választásokon, délután kettőig 340-en adták le voksukat. Németh Nikolnak Perth-ből kellett átrepülnie a keleti partra, mert nyugaton egyetlen egy helyen sem lehetett leadnia szavazatát. Szerinte az általuk megszólítottak többsége a változást várja és ekként is szavazott. Egy anya, és lánya elmondták, eredetileg nem tervezték, hogy eljönnek szavazni, de olyan fontosnak érezték a magyarországi választást, hogy inkább a részvétel mellett döntöttek.

Volt, aki Brisbane-ből érkezett, és elsősorban annak örült, hogy nem kellett sorban állnia, gyorsan is flottul ment mindent. Legfeljebb attól voltak kicsit szomorúak, hogy ők csak másnap reggel fognak értesülni az eredményekről, tekintettel arra, hogy ők nyolc órával előbbre járnak.