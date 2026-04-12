Magyar Péter: Nem lesz még egy esély

2026-04-12 08:29:00 CEST

Megkezdődött a sorsdöntő választás, amelyen hosszú időre eldől a szeretett hazánk sorsa. Váltsunk közösen, békésen rendszert, és írjuk be a mai napot a történelemkönyvekbe! - írta Magyar Péter a Facebookon. A Tisza Párt elnöke mindenkit arra kért, hogy menjen el szavazni és biztassa ugyanerre családtagjait, ismerőseit, barátait, mert mint fogalmazott, nem lesz még egy esély.

A választás kérdései Magyar Péter szerint a következők: „Kelet vagy nyugat? További lemaradás és széteső állam vagy egy működő és emberséges ország? Korrupció vagy tiszta közélet? Megélhetési válság vagy tisztességes megélhetés? Propaganda vagy a valóság? Megosztás és gyűlöletkeltés vagy nemzeti minimumok és megbékélés? Háborús őrület vagy valódi béke?”