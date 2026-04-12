Reggel 9 óra, részvételi arány: 16,89 százalék

Az NVI közzétette a 9 órai részvételi adatokat is, a 16,89 százalék ugyanúgy rekord, négy éve mindössze a 10,31 százaléka, a 2018-as megméretés idején is csak a 13,71 százaléka járult az urnák elé három óra alatt.
Ez azt jelenti, hogy 1 271 768 jogosult már szavazott, 6 255 974 még nem. Az élen Pest (18,01 százalék), Jász-Nagykun-szolnok (18,35 százalék) Bács-Kiskun (18,53 százalék), illetve holtversenyben Tolna és Békés (18,61 százalék) vármegye áll.