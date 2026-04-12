Bócsa fideszes polgármestere Facebook-posztban jelentette be, hogy a Tisza Pártra szavazott

parlamenti választás;

2026-04-12 10:50:00 CEST

A Bács-Kiskun vármegyei Bócsa polgármestere, a Fidesz-KDNP színeiben mandátumot szerző Szőke-Tóth Mihály Facebook-posztban tette egyértelművé, hogy a Tisza Pártra szavazott. „Jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe: ma, az országgyűlési választások napján éljen a szavazati jogával! Én az orosz befolyás ellen, az európai értékek mellett teszem le a voksomat” - rögzítette.

A polgármester hozzátette: „A gyenge kormányzati teljesítmény és az azt elfedni próbáló háborús félelemkeltés helyett egy építkezni akaró, jövőképet adó, a nemzet számára a Reményt jelentő közösséget támogatom. Kezdjünk Tiszta lappal!”