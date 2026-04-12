A Partizán készít exit pollt, de este 7 előtt semmit nem mondhat róla

Mehetünk, ennyi volt a mai feladat – mondta egy anya a 10 év körüli fiának, kifelé jövet a budapesti 6. számú választókerület 20. és 51.:szavazóköréből, a zuglói Hermina úton lévő Városligeti Általános Iskolából.  Amíg a 20. szavazókör előtt sorban álltak, az 51-esnél nem volt senki.

A sorba való beállástól a szavazófülkéig eltelt 20 perc jó hangulatban. A kint álló, Partizánnak felmérést készítő exitpollosok az állást nem mondhatták meg – ezt törvény tiltja –, de kérdésünkre azt felelték, az emberek többsége szívesen válaszol. 

A rendszerváltás utáni tizedik, az ellenzéki oldalon rendszerváltónak minősített parlamenti választást tartják vasárnap. A részvétel minden eddiginél magasabb lehet, és előfordulhat, hogy több helyen csak napokkal később lehet látni az eredményt.