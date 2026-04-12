Csuklyás ismeretlenek követték autóval Csézi Erzsébetet

parlamenti választás;

2026-04-12 11:01:00 CEST

Csézi Erzsébet, a Tisza Párt mezőkövesdi központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókörzetének jelöltje tett közzé videóbejegyzést a Facebookon arról, hogy rendőrségi bejelentést tettek, miután szavazás után a nagymamája házába mentek, ahová ismeretlenek követték.

„A rivális párt legbelsőbb emberei csuklyával a fejükön, autóban követtek minket, elállták az utunkat és jelezték, hogy még többször visszatérnek a mai nap folyamán hozzánk. Ne hagyjuk megfélemlíteni magunkat és nem is fogom. Végig fogom csinálni” - rögzítette.

Csézi Erzsébet fideszes ellenfele Tállai András államtitkár, aki korábban leárulózta a Tisza Párt jelöltjeként induló énekesnőt, közölve, hogy hiába vallja magát Csézi jobboldalinak, nem lehet jobboldalinak nevezni azt, aki felvállalja az ellenzéki formációt.