Csuklyás ismeretlenek követték autóval Csézi Erzsébetet

Csézi Erzsébet, a Tisza Párt mezőkövesdi központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókörzetének jelöltje tett közzé videóbejegyzést a Facebookon arról, hogy rendőrségi bejelentést tettek, miután szavazás után a nagymamája házába mentek, ahová ismeretlenek követték.
„A rivális párt legbelsőbb emberei csuklyával a fejükön, autóban követtek minket, elállták az utunkat és jelezték, hogy még többször visszatérnek a mai nap folyamán hozzánk. Ne hagyjuk megfélemlíteni magunkat és nem is fogom. Végig fogom csinálni” - rögzítette.
Csézi Erzsébet fideszes ellenfele Tállai András államtitkár, aki korábban leárulózta a Tisza Párt jelöltjeként induló énekesnőt, közölve, hogy hiába vallja magát Csézi jobboldalinak, nem lehet jobboldalinak nevezni azt, aki felvállalja az ellenzéki formációt.