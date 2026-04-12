Így néz ki a várakozók sora a zuglói Szent István Gimnázium előtt

Mint megírtuk, a zuglói Szent István Gimnázium előtt az utcán is nagyon hosszú a sor, nemrég pedig videót is kaptunk róla. Gyaníthatóan az átjelentkezők miatt, de több mint fél órát kell várni, hogy valaki szavazhasson.
2026-04-12 12:01:00 CEST
A rendszerváltás utáni tizedik, az ellenzéki oldalon rendszerváltónak minősített parlamenti választást tartják vasárnap. A részvétel minden eddiginél magasabb lehet, és előfordulhat, hogy több helyen csak napokkal később lehet látni az eredményt.