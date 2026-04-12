Nem mindig jó, ha apa és fia neve ugyanaz, néhány választópolgár rosszul lett

parlamenti választás;

2026-04-12 13:00:00 CEST

Eddig nem tapasztaltak különösebben súlyos rendkívüli eseményeket. A választás honlapja szerint néhányan azonban rosszul lettek. A Baranya vármegyei Magyarsarlóson a helyi választási bizottság egy tagja rosszul érezte magát, emiatt a mai választási munkálatokban a továbbiakban nem tud részt venni. Orvosi ellátást nem igényelt, a szavazóhelyiséget önállóan elhagyta. A bizottság határozatképes maradt.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Nyúlon egy választópolgár lett rosszul a szavazókörben. A szavazatszámláló bizottság elnöke mentőt hívott, a mentősök a választópolgárt a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították. A rendkívüli esemény a szavazás menetét nem befolyásolta. Gyöngyösön szintén egy szavazópolgár lett rosszul, miután leadta szavazatát. A szavazatszámláló bizottság egyik tagja nyugalmi állapotba helyezte és értesítette az Országos Mentőszolgálatot, akik a vizsgálatot követően otthonába szállították.

Mosonszolnokon abból adódott egy kisebb probléma, hogy a választópolgár a névjegyzék aláírásnál, névegyezőség miatt az adatok ellenőrzése előtt a saját neve helyett az ugyanolyan névvel rendelkező fia nevénél írta alá a névjegyzéket. A szavazatszámláló bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető a téves aláírást teljesen áthúzta úgy, hogy az érkező választópolgár a névjegyzéket zavartalanul alá tudja írni. Az esemény a szavazás menetét nem zavarta.

A Baranya vármegyei Himesházán szintén két polgár névazonosságából adódott feladat. Az egyik, aki megjelent szavazni, véletlenül a másik nevénél írta alá a névjegyzéket, ezért a névjegyzéken a szavazatszámláló bizottság szabályosan javította a hibát, a választópolgár a megfelelő helyen is aláírta a névjegyzéket és leadta szavazatát.