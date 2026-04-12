Kaposvári helyzet

2026-04-12 12:54:00 CEST

Az egyik csatatérkörzetnek számító választókerületben, a kaposvári központú somogyi 1-es,körzetben - ahol a regnáló, fideszes képviselő, Gelencsér Attila tiszás kihívója Lőrincz Viktória jogász - a 11 órás adatok szerint 1,3 százalékkal haladta meg az országos átlagot a részvétel. A megyeszékhelyen még nagyobb a különbség, ott 1,9 százalékkal múlja felül az országos átlagot: a lakótelepeken, a belvárosban, valamint a főleg fiatalok lakta, új, tehetősebbnek számító városrészekben 44-45 százalékos a részvételi arány, ezzel szemben a főleg romák lakta két szavazókörben 23,7, illetve 28 százalék ment még csak voksolni.