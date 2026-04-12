Till Attila közölte, hogy a változásra fog szavazni

2026-04-12 13:46:00 CEST

A kormánypárti TV2 veterán műsorvezetője, Till Attila a Facebookon közzétett videóüzenetében jelentette be, hogy indul szavazni és ezzel a lendülettel mindenki mást is arra buzdított, hogy tegye meg. Ami ennél is érdekesebb, az az, hogy azt is elárulta, ő bizony a változásra fog szavazni. – Én a változásra fogok szavazni, mert szerintem nagyon megérett az idő, hogy kipróbáljunk valami mást”. Hozzátette azt is, hogy azoknak, akik félnek, bizonytalanok, hogy akkor milyen lesz a jövő, azt üzeni, hogy ki kell próbálnunk. „Mindenki nyugodjon meg, kipróbáljuk, szerintem jó lesz, erre szükségünk van - fogalmazott.

A TV2-nél egyébként 2018-ban és 2022-ben is sorba állították a műsorvezetőket azzal, hogy elmondják, Orbán Viktorra fognak szavazni. Ezekből a videókból Till Attila rendre kimaradt, soha nem is titkolta, hogy nem ért egyet az Orbán-kormány szócsöveként működő csatornával.