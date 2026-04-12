Tornakápolnán már mindenki szavazott

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tornakápolnán délután 13 órára minden választópolgár leadta szavazatát - derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Tornakápolna az ország egyik legkisebb szavazóköre, a választói névjegyzékben 20 választópolgár szerepel - jegyzi meg az MTI. Az NVI adatai szerint 13 órára valamennyien leadták szavazatukat.

Az ország legkisebb szavazóköre Budapesten van: az 1. számú (V. kerületi központú) egyéni választókerület 25. számú szavazókörébe mindössze hat választópolgárt vártak vasárnap, 13 órára ők is valamennyien leadták szavazatukat.

A miskolci Avas-lakótelepen főleg nyugdíjasokkal, míg a Lyukóvölgyben peremlétben élő romákkal és két EBESZ-megfigyelő csapattal is találkozunk. Akadt helyi, aki azért szavaz a Fideszre, nehogy rosszabb legyen, más meg azért a Tiszára, mert a Fidesz alatt semmi nem volt jó neki. Riport.