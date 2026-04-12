Penny-kártyával vásárolták a szavazatokat a Fidesznek Kerepesen

parlamenti választás;

2026-04-12 15:23:00 CEST

A 444 leplezett le egy választási csalást Kerepesen: a laphoz eljutott egy április 7-i hangfelvétel, amelyen Jakab István, a Cegléd Roma Önkormányzat elnöke és egyben a Hit Gyülekezete pásztora arról beszél, hogy 10 ezer forintos Penny ajándékkártyát kap az, aki a Fideszre szavaz. Másnap tartottak egy utcabált is, ahol pörköltet osztogattak, akiről pedig tudták, hogy nem a kormánypártra szavaz, az nem vehetett részt az eseményen.

Jakab István a lapnak nyilatkozva annyit elismert, hogy "nem mindenki" kap ajándékkártyát, továbbá arról is beszélt, hogy arra kérik az embereket, a Fideszre szavazzanak. „Az országban senki nem osztott ki annyi Penny-kártyát, mint én” - jelentette ki.

A Fidesz a körzetben Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert indítja, aki természetesen semmit nem tudott arról, hogy a kiosztott Penny-s kártyák szorosan az ő kampányához kapcsolódnának.