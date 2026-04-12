Bár mindenki a választásra figyel, érkezett hat szám, amely bárki életét fenekestül felforgatná

Á. B.

szerencsejáték;hatos lottó;

2026-04-12 17:14:00 CEST

Lottószámok következnek.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 15. heti húzásán, vasárnap délután:

8

14

15

19

34

36

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

3 találatos szelvény 20 424 lett, ezek nyereménye 3 575 forint;

4 találatos szelvény 1108 darab akadt, tulajdonosaik 10 825 forintot vehetnek fel;

5 számot huszan találtak el, nyereményük egyenként 599 795 forint;

mind a hat számot senki sem találta el.

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 710 millió forint lesz.