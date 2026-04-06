Rekordot döntöttek az Orion űrhajósai, ember még soha nem jutott ilyen messzire a Földtől

2026-04-06 23:09:00 CEST

Az 1970-es Apollo 13-misszió 400 171 kilométeres rekordja lett a múlté.

Az Artemis II amerikai Hold-program űrhajósai hétfőn rekordot állítottak fel: minden korábbinál távolabb repültek a Földtől.

Az Orion űrhajó négytagú legénysége - az amerikai Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover, valamint a kanadai Jeremy Hansen - megdöntötte az 1970-es Apollo 13-misszió 400 171 kilométeres rekordját és az elkövetkezendő órákban még távolabb fognak kerülni a Földtől.

Jeremy Hansen úgy fogalmazott, hogy missziójukkal le akarták róni tiszteletüket elődjeik felé az emberes űrkutatásban. – Ezt a pillanatot választjuk, hogy kihívást intézzünk nemzedékünk és a következő nemzedék felé, biztosítva, hogy ez a rekord ne maradjon sokáig töretlenül – hangsúlyozta. A repülésirányító központ gratulált a négy űrhajósnak.

A floridai Kennedy Űrközpontból helyi idő szerint szerdán indulhattak el az Artemis II küldetésének tagjai az Orion űrhajó fedélzetén. Az Orion hétfőre virradóra érte el azt a pontot, ahol a Hold tömegvonzása nagyobb erővel hat az űrhajóra, mint a Földé.

A 10 napra tervezett út során az Orion megkerüli a Holdat, amelyről felvételeket készít, majd összesen több mint 2,3 millió kilométeres utat megtéve a Csendes-óceánon fog landolni az űrkapszula.

Az Artemis II céljai között szerepel, hogy előkészítse az újabb Holdra szállást, amely NASA) tervei szerint 2028-ban következhet be.