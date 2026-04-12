Az NVI-elnök elmondta, miért nem volt elérhető egy ideig a választás hivatalos oldala

A tűzfal védelmi beállításának finomhangolása miatt nem volt elérhető az új látogatók számára a www.valasztas.hu honlap vasárnap délután egy rövid időre – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülésén.

Nagy Attila hangsúlyozta, hogy a választás hivatalos oldala, a www.valasztas.hu nem állt le. Elmondása szerint a sok érdeklődő miatt a tűzfal védelmi beállítását finomhangolták az informatikusok délután, aminek az lett az eredménye, hogy a honlap új látogatói nem tudták elérni a honlapot. Hozzátette, hogy amikor ezt észlelték, javították, a honlap stabil és jól működik.

Az egyik legszürreálisabb pillanat ma az volt, amikor egy IBUSZ-zászló alatt érkező turistacsoport vonult be a párizsi konzulátusra szavazni. Az idegenvezetőjük azt mondta: ez az első programjuk Franciaországban. 